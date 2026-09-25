Pontón carga contra el pacto "lingüicida" de PP-PSOE y cuestiona "qué hay detrás": "Hay un acuerdo de sillones"

Archivo - La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Archivo. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cargado contra el pacto "lingüicida" sellado este jueves por el PP y el PSOE en el Parlamento sobre el gallego y ha cuestionado "qué hay detrás", apuntando a que hay "muchos cargos" institucionales "que se van a renovar", como la vicevaledoría do Pobo y el consejo de administración de la Corporación de Servizos Audiovisuales de Galicia (CSAG).

"El PP y el PSOE acaban de escribir una página negra para nuestra lengua con un pacto vergonzoso que supone la continuidad de las políticas que nos llevaron hasta aquí. El PP y el PSOE de ganchete en contra del gallego. Cuando se trata de ir en contra de Galicia, el bipartidismo, que se pelea tanto en Madrid, aquí son capaces de cogerse de la mano y hacerse la foto", ha reprochado Pontón en rueda de prensa.

En esta línea, la líder nacionalista ha insistido en criticar que tras "17 años de acoso y derribo" del gallego por parte del PP, ahora "acaba de fichar al PSOE como colaborador".

Así, ha remarcado que detrás del pacto "fake" existe "un acuerdo de sillones" para que los socialistas logren "cargos que no le dieron en las urnas", mencionando a continuación, a preguntas de los medios, la vicevaledoría do Pobo y el consejo de administración de la CSAG, donde hay un puesto vacante desde noviembre del pasado año que, por representación parlamentaria, correspondería a los nacionalistas.

Para la portavoz del BNG, el acuerdo mantiene "la hoja de ruta del Gobierno de Rueda para seguir con la decadencia" del gallego hasta situarlo "en una posición marginal y residual".

De hecho, ha puesto el foco en que el PP señalase que "de 700 medidas (del Pacto pola Lingua), hay seis cambios". "Solo le faltó decir seis cambios irrelevantes y anecdóticos. El típico paripé para justificar el teatrillo que pretende esconderse detrás de ese rótulo y foto", ha subrayado.

Por ello, ha tachado el acuerdo también como un "pacto de conveniencia" y como "un cambio de cromos" entre populares y socialistas" que, en su opinión, pasa porque el PSOE "accede a blanquear la política lingüicida del PP para recibir su apoyo para acceder a cargos institucionales que no le corresponden". "El tiempo acabará poniendo a cada uno en su lugar y será mas pronto que tarde", ha augurado.

"CAMBIA UNA PROHIBICIÓN POR OTRA"

Y es que, para Ana Pontón, el acuerdo firmado este jueves "mantiene intacto el decreto de la vergüenza" y lo que supone es "cambiar una prohibición por otra": "Quitar matemáticas de la lista negra para poner biología o historia".

En esta misma línea, ha censurado que mantiene "la misma política que conduce a que el gallego cada vez se hable menos en las nuevas generaciones" y ha reiterado que es "una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto" porque "no va a haber más gallego en la educación".

Respecto a los informes de control para comprobar el cumplimiento de las medidas acordadas, Pontón ha recordado que el decreto del plurinlingüismo "decía que tenía que haber un informe anual". "El Gobierno gallego nos debe 15 informes de evaluación. Lo incumple sistemáticamente porque ya está en la normativa actual", ha espetado.

Preguntada sobre si ve algún tipo de mejora en el acuerdo, Pontón ha reiterado que mantiene "punto por punto la política lingüicida del PP", por lo que ha vuelto a cuestionar "qué hay detrás".

"Quiero decirles que la sociedad gallega no les va a permitir que pongan en riesgo nuestra lengua, que la vamos a defender con ideas y con amor porque queremos darle mil primaveras más", ha concluido.