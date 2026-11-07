Pontón considera "fuera de lugar" el retiro de Rueda y sus conselleiros "pagado a costa de los gallegos"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa, a 29 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera "fuera de lugar" el retiro de trabajo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva a cabo este sábado y domingo junto a su equipo de gobierno y ha admitido no esperar "demasiado" de "un fin de semana pagado a costa de los gallegos".

"Que en medio de esta situación tengamos que pagar un retiro de fin de semana a la Xunta de Galicia con dinero de todos los gallegos y gallegas me parece que está fuera de lugar", ha opinado este sábado la líder nacionalista, preguntada por los medios en la presentación del decálogo de los compromisos del BNG de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Pontón tiene "claro" que el PP "no tiene una defensa de país y está llevando a Galicia hacia atrás". En este sentido, ha acusado al Gobierno gallego de "deteriorar" la sanidad pública, de "no tener capacidad" para garantizar el derecho a la vivienda y de "promover cada vez más la especulación".

"Por lo tanto, no esperamos demasiado de un fin de semana pagado a costa de los gallegos y las gallegas", ha zanjado la líder de la oposición, que ha reivindicado que su formación cuenta con un proyecto "para darle un futuro digno" a la ciudadanía gallega.