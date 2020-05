Pontón considera que si el 5A "el cambio era posible" el 12J será "más intenso"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La líder del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, encara las elecciones gallegas con la idea de que si ante el escenario del 5 de abril "era posible el cambio", el 12 de julio "será más intenso".

"Feijóo se equivoca con su oportunismo político y su intento de sacar réditos electorales de una pandemia" como la actual, ha manifestado Ana Pontón en una entrevista en la Cadena Ser este domingo, recogida por Europa Press.

A pesar de que considera que la convocatoria electoral para verano es una "irresponsabilidad" por parte del Gobierno gallego, también cree que "si antes era posible el cambio, ahora será más intenso".

Para ella, resultaría más óptimo que "la sociedad tuviese un respiro después del confinamiento", pero dado que "el PP decidió poner elecciones el 12 de julio", el BNG ha optado por "hacer una campaña ilusionante que ponga en marcha el cambio que necesita esta país".

En la entrevista ha asegurado que si los resultados al Parlamento de Galicia lo permiten, habrá un gobierno progresista de coalición: "Nadie duda de que si dan las cuentas, habrá un gobierno alternativo al PP, el BNG trabajará para liderar ese proyecto".

"No podemos permitir que sigan afrontando el futuro de este país los que recortaron la sanidad, los que precarizan el empleo", ha añadido.

INVESTIGACIÓN EN RESIDENCIAS

Por otra parte, la nacionalista ha reclamado que se realice una investigación exhaustiva de lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, uno de los focos de coronavirus en la Comunidad.

"Fueron la cara más brutal de esta crisis, no quiero ni imaginar tener a uno de mis padres en una residencia en esta situación, lo que no me explico es que la mitad de las personas que fallecieron por la COVID-19 fueron en residencias y no haya ninguna sanción", ha criticado.

Además, ha apostado por elaborar un cambio en el modelo que siguen este tipo de instalaciones para que el sector privado tenga menor peso en el cuidado de los mayores. En este sentidog, también ha apuntado a que en "11 años no se construyó ni una sola residencia pública de atención a mayores, creo que cambiar el modelo es una urgencia".