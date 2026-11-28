La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, en un encuentro con simpatizantes, 28 de noviembre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha constatado "muchísima ilusión" en torno a la formación nacionalista de cara a las elecciones generales a un día de celebrarse. Una vez finalizada la campaña electoral, el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, encuentra una "receptividad muy grande" en las propuestas trasladadas y mantiene expectativas "muy positivas" en el resultado.

En el contexto de la jornada de reflexión, "un día para descansar" y "compartir con la familia" --en palabras de Pontón--, ambos han participado en un encuentro y café con simpatizantes en una cafetería de Santiago de Compostela, con la presencia de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, entre otras personas. Esta cita les ha servido para compartir "reflexiones" con su militancia.

"Llegamos a este sábado después de una campaña muy intensa y muy emocionante, donde vimos que había muchísima ilusión en torno al BNG", ha apreciado la líder nacionalista en atención a los medios, que además ha agradecido a toda las personas implicadas en la campaña, desde candidatos y candidatas a toda la militancia.

Además, Pontón ha invitado a las personas que aún no han decidido su voto "acaben de madurar esa decisión" durante este sábado. "Y lo importante es que mañana sea un día en el que haya una gran movilización y los gallegos y gallegas hablemos en las urnas", ha concluido.

UNA CAMPAÑA "ILUSIONANTE"

Por su parte, el hasta ahora único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha hecho un balance "muy positivo" de la campaña, que se ha realizado en clave "propositiva" y "en positivo" y que ha sido "ilusionante": "Vimos que había una receptividad muy grande alrededor de las propuestas del Bloque y eso genera unas expectativas muy positivas".

"En todo caso, ahora la voz es de los gallegos y gallegas", ha proseguido. Además, se ha mostrado "convencido" de que las elecciones obtendrán una participación "muy grande" porque "es mucho lo que está en juego". "Todas las personas deben votar con la confianza de que esto es lo mejor para Galicia", ha recalcado.