Pontón contrapone a un BNG "a favor de avances sociales" con el PP, "que pide sacrificios para aplicar recortes"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en su intervención en el Consello Nacional, a 10 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha contrapuesto el modelo del Bloque "a favor de los avances sociales" con un Partido Popular que "pide sacrificios para aplicar recortes".

En la presentación del candidato de los nacionalistas a la Alcaldía de Monforte de Lemos en las elecciones municipales de 2027, Emilio Sánchez Iglesias, Pontón ha insistido en que en los comicios generales los gallegos se juegan "el futuro de país", además de "derechos, libertades y qué papel tiene que ocupar Galicia dentro del Estado".

Además, ha subrayado que existe "preocupación" en la sociedad por lo que supondría "un gobierno encabezado por Feijóo". "Y es normal que estén preocupados, porque en Galicia sabemos muy bien quién es Feijóo y cuáles son las consecuencias de sus políticas", ha señalado.

En todo caso, ha relatado que el PP, "o por torpeza o porque los traicionó el subconsciente", ya muestra "cuáles son sus intenciones", tras pedir el líder popular "sacrificios". "Sacrificios ya sabemos a quienes se los piden, a los de siempre: a la gente trabajadora, a la gente joven, a los pensionistas. Esos son los sacrificios que quiere hacer Feijóo", ha advertido.

En esta sentido, ha asegurado que los "sacrificios" pasan por "recortar el derecho a las bajas laborales", por "recortar las pensiones" y recortes "en sanidad y en dependencia", además de "seguir dando barra libre a la especulación".

Por eso, ha reivindicado que el próximo 28 de noviembre el BNG estará "con fuerza" para defender "la igualdad, la libertad, la justicia social y defender la vida de los gallegos y de las gallegas".