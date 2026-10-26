Pontón cree que Rueda reconoce "indirectamente" su "fracaso" en política social con la salida de Fabiola García

Archivo - Ana Pontón Propón Declarar Zonas Tensionadas En Todos Os Concellos Cos Prezos Dos Alugueiros Descontrolados - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha afirmado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoce "indirectamente" su "fracaso" en materia de política social con la salida de la conselleira, Fabiola García, para ir en las listas del PP al Congreso de los Diputados.

A preguntas de los medios este lunes en un acto en Santiago, la líder nacionalista ha subrayado que las políticas del Gobierno gallego en este ámbito han sido "absolutamente deficientes", comenzando, ha apuntado, por la atención a los mayores, "convirtiéndolo en un derecho para unos pocos".

Así, ha esgrimido que los mayores gallegos "no sienten la estabilidad", sino la "inestabilidad cuando gobierna el PP", entre otras cosas, ha subrayado, porque "rebaja las pensiones", con un complemento autonómico "ridículo".

"Lo que me parece es que lo que estamos viendo son las deficiencias de Rueda y que ellos solo trabajan por el interés de su partido en Madrid", ha aseverado Pontón.