Pontón, sobre la desclasificación de documentos del 23-F: "Hay que ver qué dicen y si realmente están todos"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto por el Día de Rosalía en Santiago de Compostela. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado que hay que esperar a ver "qué dicen" los documentos desclasificados del golpe de Estado del 23-F de 1981 que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que aprobará el Consejo de Ministros de este martes, así como ver "si realmente se desclasifican todos".

A preguntas de los medios este lunes en un acto por el Día de Rosalía, la líder nacionalista ha señalado que "hay altas instituciones del Estado implicadas en ese golpe", apuntando al papel del "monarca emérito".

"Nosotros sabemos que ese fue un golpe que se hizo para dejar todo atado y bien atado. Desde el BNG vamos a seguir trabajando para construir un país con libertad", ha aseverado.