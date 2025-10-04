Pontón erige a Evencio Ferrero como "el mejor alcalde" de Carballo: "Es un ejemplo de lo que queremos para toda Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha erigido a Evencio Ferrero como "el mejor alcalde de la historia" del municipio coruñés de Carballo y ha apuntado que muestra la "capacidad" del BNG para gobernar "transformando y mejorando" la vida de las personas.

Así lo ha hecho este sábado en Carballo donde ha acompañado a Evencio Ferrero en el pleno municipal convocado para presentar su renuncia a la alcaldía después de 22 años como alcalde y más de cuatro décadas en la corporación.

"Fue el mejor alcalde de la historia de Carballo. Lídes de un equipo extraordinario de hombres y mujeres que pensaron Carballo en grande, que trabajaron con humildad pero con ambición, al lado de la gente, siempre con la mano tendida", ha apuntado la líder del BNG.

A renglón seguido, ha subrayado que Evencio Ferrero pone fin a una trayectoria política "impecable y extraordinaria" la cual, ha continuado Pontón, se refleja en la realidad de un Carballo que actualmente "es un referente de dinamismo, económico, social y cultural".

"Para mi es un honor poder decir que el éxito de Carballo es el resultado de un proyecto político claro, que demuestra la capacidad del BNG de transformar en positivo y de mejorar la vida de la gente en los ayuntamientos que gobierna", ha esgrimido Pontón.

En este sentido, ha asegurado que el mejor reconocimiento a Evencio Ferrero es seguir trabajando por el "Carballo en grande que deja como legado" y ha ensalzado a Daniel Pérez, que coge el relevo en la alcaldía.