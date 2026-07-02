Pontón exige más medidas para "avanzar en igualdad en la ciencia" y cree que la ley Ángeles Alvariño "no fue suficiente"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reúne con representantes de la Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas (AMIT). - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado más medidas para "avanzar en igualdad en la ciencia" tras cinco años en vigor de la ley Ángeles Alvariño, que reconoce que "fue un paso adelante, pero no suficiente".

En rueda de prensa este jueves, después de reunirse con representantes de la Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas (AMIT), la líder nacionalista ha apelado a "seguir visibilizando" el papel de las mujeres científicas y, especialmente, que las jóvenes "tengan referentes".

Para ello, ha reclamado impulsar medidas dirigidas a "dar estabilidad y condiciones dignas", así como defender que la investigación "tenga perspectiva de género y sea feminista".

Un lustro después de la aprobación de la ley Ángeles Alvariño en el Parlamento, Pontón ha señalado que es momento de analizar su grado de ejecución, sus resultados y valorar nuevas medidas para impulsar la igualdad.

Así, ha afirmado que la norma tiene cuestiones "pendientes de desarrollar", como la dotación de protocolos y medidas de cooperación interinstitucional para la detección precoz de casos de violencia machista o la formación en perspectiva de género del personal que actúa en el ámbito de la investigación, entre otras.

Por ello, ha pedido dar "un gran impulso" a la Unidade de Muller e Ciencia, conocer los resultados del programa gallego 'Muller e Ciencia' para que se remita un informe al Parlamento, que se elabore el cuarto programa 'Muller e Ciencia' en diálogo con las entidades del mundo científico que representan a mujeres investigadoras y tecnólogas, así como revitalizar esa Unidade de Muller e Ciencia "incorporando como miembros de pleno derecho a asociaciones de mujeres en el ámbito científico".

"Son medidas que lo que pretenden es que Galicia pueda avanzar en igualdad en la ciencia. Se han dado pasos relevantes y queda mucho por hacer y este país no puede permitirse el lujo de perder ni una sola mujer científica porque es clave para nuestro avance como sociedad", ha reivindicado.