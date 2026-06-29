Pontón insta a la Xunta a "ponerse las pilas" para ayudar a vecinos en Viana do Bolo (Ourense) tras las riadas

La portavoz nacional, Ana Pontón, visita Pradocabalos, en Viana do Bolo, tras la riadas del 17 de junio - BNG

OURENSE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado a la Xunta a "ponerse las pilas" para ayudar a vecinos y vecinas del municipio ourensano de Viana do Bolo, afectado tras las riadas, afeando que estas son "consecuencia directa de los incendios".

Así lo ha trasladado consultada por medios de comunicación este lunes en Ourense, en donde ha afeado que "no se hizo bien lo que se tenía que hacer una vez se apagaron los fuegos" y ha aprovechado para exigir al Ejecutivo gallego a que "abandone la propaganda" y que "se hagan labores de prevención para evitar este tipo de riadas".

Todo ello, después de que el Ayuntamiento de Viana aprobase el pasado jueves pedir a la Xunta la declaración de zona de emergencia, y su regidor, Germán García-Ávila (PSdeG), denunciase "innacción y abandono total" del resto de administraciones.

"Creo que lo que pasó en Viana do Bolo es un aviso de lo que puede pasar, que ya había pasado antes en A Rúa. Tienen que hacer labores de contención, tiene que retirarse la madera de una forma que luego no provoque este tipo de circunstancias", ha lamentado Pontón, incidiendo en que "aunque van un poco tarde, más vale tarde que nunca" para que "se activen las medidas necesarias para que esos vecinos y vecinas puedan recuperar la normalidad".