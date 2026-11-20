La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto de campaña electoral en A Coruña - BNG

A CORUÑA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a concentrar en estas elecciones generales el voto en la formación nacionalista para "frenar la involución" en derechos. "Se le quiere robar el futuro a una generación", ha sentenciado sobre los jóvenes en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha instado a que "nadie se quede en casa" en estos comicios.

En un acto en A Coruña, ante el Teatro Rosalía, y junto al cabeza de lista al Congreso por esta provincia, Néstor Rego, y otros candidatos y candidatas, ha insistido en defender la "democracia".

"Conocer nuestra historia nos ayuda a no repetir los errores del pasado", ha recalcado al hacer repaso de las actuaciones de la formación nacionalista para lograr recuperar para el patrimonio público bienes expoliados durante el franquismo.

"Ni un solo paso atrás en este país, tenemos el orgullo de ser un pueblo que lleva trabajando por la recuperación de la dignidad y de la memoria de las víctimas", ha expuesto para aludir, por otra parte, al programa electoral del BNG para favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes.

"Pensando en la juventud que hoy lo tiene muy díficil, hay una onda reaccionaria a nivel global que quiere llevarse por delante los derechos", ha señalado en una intervención en la que ha hecho un llamamiento a acudir a las urnas para "frenar" a la derecha y la ultraderecha.

"El PP está cuestionando un derecho básico de los trabajadores, que un enfermo pueda coger una baja laboral", ha sentenciado para incidir en que hay que hacer frente "a la involución". "Esa onda reaccionaria cuestiona los derechos de las mujeres, derechos que también tuvimos que luchar por ellos y que aún son insuficientes porque seguimos con desigualdades", ha apostillado.

"La alternativa y la esperanza para Galicia es el BNG, si queremos soluciones, que realmente haya una senda de avances en los derechos y en las libertades públicas", ha aseverado.

Por su parte, Néstor Rego ha subrayado la importancia de una movilización en estas elecciones para luchar contra el "fascismo" y reivindicar derechos como el acceso a una vivienda.