SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a una "gran movilización" en las urnas en esta jornada electoral para que Galicia "tenga voz" a nivel estatal.

Pontón, que ha acompañado al cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, a votar en una jornada en la que ella deposita su voto en la mesa electoral del Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), en Santiago, ha apelado, especialmente, a las mujeres.

"Nos costó mucho más conquistar derechos y este es un momento para que nuestra voz se escuche en las urnas, que decidamos el futuro y que haya una movilización masiva de gallegos y gallegas que voten con ilusión, decisión y pensando que es lo mejor para el futuro de este país y sus vidas".

"Y que nos hagamos sentir en las urnas, es un día en el que la ciudadanía tiene la palabra", ha dicho para recalcar que es el momento de determinar quien quiere que "nos represente y sea su voz".

En la misma línea, Rego ha pedido una gran movilización ya que, ha aseverado, "es mucho lo que tenemos en juego en estas elecciones". Así, ha expresado su deseo de que "todos los gallegos y gallegas vayan a votar".

"Decidimos a nuestros representantes en las cuatro circunscripciones que van a representar a Galicia y decidimos, por tanto, cuál va a ser nuestro futuro inmediato", ha aseverado para incidir en que hoy la ciudadanía gallega "tiene la palabra".