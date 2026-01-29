Pontón llama a una movilización "masiva" el domingo por la sanidad pública para "acabar con las políticas de demolición"

La portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, en una concentración frente al centro de salud de Cacheiras, en Teo. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que la manifestación convocada para este domingo por la plataforma SOS Sanidade Pública sea "masiva" en defensa del sistema sanitario público.

En declaraciones a los medios en una concentración frente al centro de salud de Cacheiras, en Teo, la líder del Bloque ha instado a la Xunta a que se cubran las bajas de personal y a que se dote de los recursos necesarios a la Atención Primaria. "Que pongan fin a la política de demolición del PP de nuestro sistema sanitario", ha reivindicado.

Una demolición que, ha apuntado, "no es solo incompetencia", sino que ve "ideología del PP", que, en su opinión, "deteriora el sistema público para beneficiar a la sanidad privada".

"Cada vez se destina más a la privada y vemos cómo cada vez los gallegos tienen que pagar más dinero de su bolsillo para poder cubrir las necesidades de salud. Se camina con el deterioro de la sanidad pública hacia una privatización del sistema", ha reprochado.

Asimismo, ha criticado que durante los 17 años de gobiernos del Partido Popular la Xunta "recortó 1.650 millones de euros en Atención Primaria", por lo que "hoy hay lista de espera hasta para ir al médico de cabecera".

PROPUESTAS

Ante esta situación, Ana Pontón ha explicado que los nacionalistas proponen un plan de rescate de la Atención Primaria para "recuperar los 1.650 millones de euros que se dejaron de invertir durante estos 17 años de gobiernos del PP", además de incrementar los recursos de Atención Primaria, "destinando hasta el 25% del presupuesto total del Sergas".

Del mismo modo, el BNG pide que se dote de nuevos servicios a los centros de Primaria, con especial atención a la psicología clínica, y mejorar el funcionamiento y los recursos del sistema hospitalario para tratar de "atajar los problemas de las listas de espera".

Para ello, Pontón ha apostado por poner "a pleno rendimiento los hospitales", en turnos de mañana y tarde y si fuese necesario también el fin de semana.

"El BNG va a seguir defendiendo siempre la sanidad pública porque es lo que nos garantiza que somos iguales ante la enfermedad, frente a un PP que lleva 17 años con una voladura controlada del sistema público", ha aseverado.

CENTRO DE SALUD DE CACHEIRAS

Frente al centro de salud de Cacheiras, acompañada del portavoz del BNG en Teo, Eloi Devesa, Pontón ha denunciado que faltan "medios e infraestructuras" y ha censurado "la precariedad de las instalaciones", ya que, según ha apuntado, los vecinos del municipio reciben atención "en unos contenedores que iban a ser provisionales, pero llevan cuatro años".

"Reclamamos a la Xunta que dote al Ayuntamiento de Teo, de casi 20.000 personas, de los recursos y medios necesarios, que se cubran las bajas, las plazas y que se garantice una atención sanitaria de calidad, algo que vemos que los gobiernos del PP no solo no hacen, sino que trabajan en dirección contraria", ha reprochado.

Mientras, el edil de Teo ha demandado a la Alcaldía que se "respalden y se responda a las necesidades" de los vecinos del Ayuntamiento, denunciando que la gente recibe atención "en containers" debido al "estado lamentable" del centro.

Así, ha subrayado que las competencias de la Alcaldía pasan porque "los edificios se mantengan en estado óptimo". "Y, de momento, tenemos uno en ruinas y gente en containers", ha insistido.

Además, ha denunciado también una "falta clarísima de médicos", sobre lo que ha exigido a la alcaldesa que reclame a la Xunta que cubra esas plazas y que construya "el edificio nuevo que prometió".