Pontón llama a la participación ciudadana en la protesta por Palestina el domingo: "Hay que parar el genocidio"

Ana Pontón (a la derecha) se reúne con representantes de la Global Sumud Flotilla, en el Parlamento gallego. - BNG

Ana Pontón urge a Rueda a que "rectifique" y abandone el "negacionismo" para ponerse en el "lado correcto de la historia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento este viernes para que la ciudadanía gallega participe "masivamente" en la manifestación marcada para el próximo domingo a favor de Palestina y contra los actos de Israel, que ha calificado como "Estado criminal".

"Tenemos que seguir alzando la voz y movilizarnos para llenar las calles. Es nuestro deber, es una obligación ética y moral. No se puede mirar hacia otro lado cuando se trata de un genocidio", ha afirmado la nacionalista después de mantener una reunión con una delegación de la Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina, en el Parlamento.

Por ello, Pontón ha incidido en que en la protesta del domingo es necesario decir "alto y claro que hay que parar el genocidio y al Estado criminal de Israel" ante un "pueblo indefenso que está siendo literalmente masacrado".

Asimismo, la portavoz del Bloque también se ha hecho eco de cifras de la ONU que mencionan que "ya se podría estar ante el asesinato de 700.000 personas, de ellas más de 300.000 niños y niñas".

"Es la sociedad, en Galicia y en otras partes del mundo, la que se está movilizando con dignidad ante la cobardía de los gobiernos y de una Unión Europea que no se atreve a ir más allá de las declaraciones de intención muy tibias", ha criticado.

MENSAJE A RUEDA

Al mismo tiempo, Pontón ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al PP a que "permitan" que la Cámara gallega condene el "genocidio" en Gaza mediante una declaración institucional elaborada en junta de portavoces.

Así, la líder del BNG ha reprochado que Rueda y el PP "impiden que la máxima institución gallega pueda condenar el genocidio". Por ello, la propuesta y solicitud de los nacionalistas es que se convoque en la Cámara una junta de portavoces para impulsar una declaración institucional que condene las acciones israelíes en Gaza.

"La inmensa mayoría de los gallegos y gallegas tenemos claro que lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio, por mucho que tengamos a un Partido Popular intentando negarlo", ha afirmado la portavoz nacional del Bloque.

Las declaraciones de Pontón se han producido un día después de que centenares de personas salieran a la calle en la capital compostelana en una protesta a favor del pueblo palestino y contra las detenciones de los activistas de la flotilla.

LA PROPUESTA DEL BNG

El BNG propone que en la declaración conjunta se rechace la intervención del abordaje "ilegal" de las fuerzas israelíes a la Global Sumud Flotilla y que Israel ponga en libertad a todas las personas que integran la iniciativa --incluidos los gallegos Sandra Garrido y Manu López--.

"También proponemos que se solicite la intervención del Gobierno del Estado y la Xunta para garantizar que esta liberación se produzca en perfectas condiciones de seguridad y, por último, condenar el genocidio en Gaza", ha añadido.

En esta línea, Pontón también ha urgido a Rueda a que "rectifique" y que abandone el "negacionismo" para ponerse en el "lado correcto de la historia". "Lo que se está defendiendo aquí no es nada más que la humanidad, el derecho internacional y la justicia", ha sentenciado.