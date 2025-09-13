Pontón llama a participar en la manifestación de este domingo por la "nefasta gestión" de la Xunta durante los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a participar en la manifestación de este domingo en Santiago por los incendios que este agosto arrasaron Galicia y contra la "nefasta gestión" de la Xunta.

Así lo ha hecho este sábado en Ordes donde ha criticado la "incompetencia" del PPdeG que, en palabras de Pontón, se ha visto en la "nefasta gestión" de la Xunta hizo durante la oleada de incendios que afectó a Galicia en agosto, especialmente a la provincia de Ourense.

"Nada podemos esperar del PP en la lucha contra los incendios. Al contrario, va a continuar con las mismas políticas fracasadas que provocaron los mayores incendios de este siglo", ha afirmado Pontón.

La líder del BNG ha asegurado que el PP "no va a rectificar" porque "no le importa" Galicia. "Hay que hacerle rectificar y para ello es clave la movilización social para decirle a la Xunta que queremos una Galicia que luche contra los incendios", ha esgrimido.

Por ello, ha animado a participar "masivamente" en la manifestación convocada para este domingo en Santiago, porque "es posible" otra política forestal y otro medio rural que permita una Galicia donde los ciudadanos "no tengan" que estar pendientes cada verano de la climatología y puedan "sentir seguridad".

A renglón seguido, Pontón ha erigido al BNG como la "única fuerza política" que tienen las "manos libres" para defender los intereses de los gallegos y son "la esperanza" frente a una Xunta, gobernada por el PPdeG, que es "un peligro" para Galicia.

"Está claro que lo mejor para Galicia son la confianza en el propio país y una fuerza política como el BNG capaz de defender sus intereses ante todo", ha apuntado Pontón.

Todo ello, ha continuado, frente a un Ejecutivo autonómico que actúa "única y exclusivamente" como una "sucursal de Génova al servicio de los intereses electorales del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo".

Ante esa "sumisión" se encuentra, en palabras de Pontón, el BNG: "capaz de colocar la agenda gallega ante el Estado, frente a la inutilidad de la Xunta para defender Galicia, la utilidad del BNG".

En este sentido, ha hecho referencia a los acuerdos recogidos en el acuerdo de investidura como son los "descuentos históricos" de los peajes de la AP-9, a la quita de la deuda y a los avances para crear un tren de cercanías.

De esta forma, ha incidido en que ante un PP instalado en el "insulto y en la crispación" el BNG "demuestra" que hay otra forma de hacer política al "apostar por el diálogo y la negociación".