Pontón pide a la Banca "adaptarse a los mayores" y a la Xunta liderar "un frente común que frene" el cierre de oficinas

Los socialistas tachan la situación de "dramática" y piden la "implicación" de la Xunta, mientras esta defiende las acciones autonómicas ya desarrolladas

A CORUÑA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón ha pedido este viernes que "la banca se adapte a las necesidades de las personas mayores, y no los mayores a los bancos", al tiempo que ha instado a la Xunta de Galicia a que, de la mano de organizaciones sindicales y sociales, lidere un "frente común" que "frene los abusos de la Banca en Galicia"-

La nacionalista ha participado este lunes en A Coruña en un acto simbólico de denuncia de la "exclusión financiera" de Galicia, acompañada por un grupo de personas mayores y por la diputada autonómica, Mercedes Queixas, y el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera.

Allí, Pontón ha asegurado que en Galicia la exclusión tiene "dos caras": una en el rural, "donde ya no tienen ningún tipo de oficina bancaria a la que acudir", y otra respecto de las nuevas tecnologías, "que en lugar de ser una ventaja, se están convirtiendo en una carrera de obstáculos".

El cierre de oficinas y el cobro por realizar distintas acciones, entre otros, repercute sobre todo en la gente mayor, ha señalado la portavoz nacionalista, puesto que muchos "no tienen internet o móvil inteligente, o no usar ordenador, y no pueden desde pagar un recibo, hacer una transferencia o controlar sus ahorros".

"Es muy triste ver como la Banca maltrata a los mayores; una banca que se rescató con nuestro dinero, incluido el de la gente mayor. Se destinaron más de 90 mil millones a rescatar a la Banca, y así nos lo pagan, en forma de exclusión financiera", ha lamentado Pontón, que ha asegurado que los mayores "no merecen perder su autonomía financiera".

LA TERCERA COMUNIDAD EN LA QUE SE CIERRAN MÁS OFICINAS

La líder del BNG ha criticado también la política del presidente de la Xunta de Galicia, al que ha acusado de "beneficiar con tres millones de euros a una entidad bancaria para que ponga cajeros allí donde antes había oficinas, lo que supone un efecto llamada".

"Se han destruido más de 5.000 puestos de trabajo y entre 2009 y 2019 se han cerrado 1.200 oficinas. Galicia es la tercera comunidad de España donde más oficinas se cerraron", ha asegurado Pontón, que ha remarcado que "no llega con la buena voluntad", sino que "hace falta modificar las leyes".

Llama además a impulsar una iniciativa social que permita "recuperar la capilaridad en el país; no sólo en el rural, sino también en muchos barrios de ciudades donde se están cerrando oficinas".

Afirma además que se debe apostar por una Banca pública "con misión de servicio público", "que ponga en el centro los derechos de la ciudadanía y no la usura", y que permita que los ahorros de los gallegos se vuelquen aquí. "Al año emigran más de 20 mil millones de euros de ahorro gallego", ha apuntado.

SITUACIÓN "DRAMÁTICA" PARA EL PSdeG

A este asunto también se han referido este lunes tanto el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso; como el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy.

Así, en primer lugar, el dirigente socialista ha pedido la implicación de la Xunta y de las entidades bancarias para frenar la "dramática" exclusión financiera" que profundiza en la perdida de servicios en el rural, donde "si no hay colegio, banco ni centro de servicio médico, nadie va a querer vivir". Además, ha destacado como "acertada" la reflexión hecha pública desde el Ministerio de Economía en la línea de primar a las entidades que mantengan los servicios abiertos.

El PP DEFIENDE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA XUNTA

Por su parte, el popular Pedro Puy ha sostenido que se trata de un "problema generalizado del conjunto de España" tras la "trasformación del sector". Así, si bien ha dicho que "el comportamiento del sector está siendo positivo", ha reconocido que en su transformación "se están produciendo algunas cuestiones" que el PP no comparte como la relacionada con la atención a personas que viven en núcleos pequeños de población en los que "por criterios de rentabilidad" se cierran esas oficinas.

Ante ello, ha destacado las acciones puestas en marcha por la Xunta, como la firma de un convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para llevar los servicios financieros a los municipios que lo necesiten a través de cajeros automáticos, de métodos móviles o oficinas que abren algún día de la semana.

"La Xunta está contribuyendo con recursos para que el criterio de rentabilidad económica que lleva a las empresas a cerrar oficinas sea matizado para que se de un servicio público más amplio", ha dicho para incidir en que "es cierto que hay un problema" y que "en Galicia se está intentando resolver con esas actuaciones que van a permitir que el daño que se hace por el cierre de esas oficinas sea menor de lo que podría ser de otra manera"