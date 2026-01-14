Pontón pide la comparecencia de Rueda en el Parlamento ante "el colapso" en urgencias de hospitales gallegos

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación por la situación de la sanidad pública, a 16 de enero de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia- - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el próximo pleno de la Cámara gallega para que dé explicaciones sobre "el colapso" en las urgencias de los hospitales gallegos.

En declaraciones a los medios este miércoles en Vigo, la líder nacionalista ha reprochado al PP que "ponga en riesgo la salud" de los gallegos después de "16 años de políticas de recortes" que, ha subrayado, "llevan a la situación actual".

"Vemos urgencias colapsadas, cientos de pacientes amontonados en los pasillos de los hospitales y podemos comprobar que el colapso está también en Atención Primaria y en muchos lugares tenemos que esperar más de tres semanas para poder acudir al médico", ha manifestado.

Después de que también los coordinadores de Urgencias Hospitalarias de Galicia hayan denunciado "sobrecarga asistencial y falta de profesionales", Pontón ha cuestionado a Rueda si "considera normal" que los gallegos "tengan que pasar por todo este calvario cuando están enfermos".

AT. PRIMARIA, "COLAPSADA"

En esta línea, la portavoz del Bloque ha señalado que la situación también es "inadmisible" en una Atención Primaria "colapsada", lo que lleva a que "se esté deteriorando la calidad asistencial que recibe la población". "Los recortes y privatizaciones tienen un coste que lo pagan los gallegos con su salud", ha reprochado.

Por todo ello, ha vuelto a preguntarse "dónde está Rueda" ante "el colapso en urgencias y atención primaria" y ha lamentado que esta semana haya anunciado la puesta en marcha de "una red de chiringuitos". "Estas son sus prioridades", ha lamentado.

En este contexto, Pontón ha avanzado que exigirán la comparecencia de Alfonso Rueda en el primer pleno para dar explicaciones "ante la falta de previsión por el pico de la gripe", así como "ante el deterioro en Atención Primaria y en el sistema sanitario".

También preguntará al presidente de la Xunta "si va a tomar alguna medida real para cambiar esta situación" o si, por el contrario, "seguirá instalado en la propaganda y la publicidad" que, ha añadido, "no le solucionan ningún problema a los gallegos".

"VOLADURA CONTROLADA" DE LA SANIDAD PÚBLICA

Para la portavoz del BNG, la situación de la sanidad "es crítica" y no se ha llegado a ella "por casualidad", sino que se trata del resultado de una política de "voladura controlada" del PP de la sanidad pública "para beneficiar a la privada".

Tras exponer el incremento de gallegos que cuentan con un seguro privado, Pontón ha señalado que "casi la mitad de los ingresos" que se hacen "están sufragados con dinero público" al tiempo que el Gobierno autonómico "sigue incrementando los recursos que cada año deriva a la privada".

"Hay que tomar medidas estructurales porque no podemos permitir que se ponga en riesgo la salud de los gallegos. El Gobierno gallego demuestra su incapacidad para gestionar bien la sanidad, que las urgencias se colapsen cada vez que hay un pico de la gripe muestra un gobierno incapaz de anticiparse a los problemas", ha criticado.

Sobre la Atención Primaria, la líder nacionalista ha reclamado de nuevo la puesta en marcha de un plan de choque, incrementando, entre otras cosas, hasta un 25% la inversión y caminar hacia "un cambio de modelo".

"Estamos aquí para denunciar la situación que está provocando el PP con su política de recortes y privatizaciones, una voladura controlada de la sanidad pública y frente a eso nosotros vamos a defender siempre con uñas y dientes la sanidad pública porque es sinónimo de defender la salud de los gallegos", ha zanjado.