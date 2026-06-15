Pontón propone reforzar la primaria y PACs en verano y mantener operativos los recusos sin cierre de camas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto reforzar la sanidad pública, tanto los servicios ordinarios de atención primaria como los puntos de atención continuada (PACs) durante el verano, especialmente en las zonas turísticas, donde la población se multiplica con la llegada de la época estival.

Así lo ha trasladado este lunes en Moaña (Pontevedra), donde se ha reunido con la Plataforma da Sanidade de Moaña en el nuevo centro de salud. Un acto del que ha informado el Bloque en un comunicado.

Frente a un Gobierno del PP que "cierra camas y recorta servicios", Pontón ha defendido la urgencia de reforzar la atención sanitaria y ha apostado por "mantener operativos todos los servicios", tanto de camas como de pruebas diagnósticas.

"Lo que tiene que hacer la Xunta es contratar más personal y no cerrar camas y servicios como está haciendo en este momento, porque tenemos unas listas de espera muy abultadas y que lo que hacen, verano tras verano, es incrementarlas", ha denunciado.

La líder nacionalista ha apostado también por poner en marcha un plan de captación de profesionales con condiciones dignas que acabe con la precariedad en el ámbito sanitario, una medida que, según ha señalado, permitiría que se recuperasen muchos servicios perdidos.

"Lo que necesita nuestra atención primaria no son anuncios y propaganda, lo que necesita son más profesionales, más médicos y médicas, más personal de enfermería, más pediatras, y eso es lo que tiene que hacer el PP", ha reclamado.

En este sentido, también ha urgido el incremento de los recursos destinados al sistema sanitario público, a comenzar para recuperar los 1.640 millones de euros que, según ha dicho, el PP "recortó en la atención primaria en estos 17 años de gobierno".

Pontón ha calificado de "insólita" la situación que se vive en Moaña. Así, ha señlado que entra en funcionamiento un nuevo centro de salud sin que se restablezca el PAC que el ayuntamiento tenía ante de la pandemia, lo que, en su opinión, demuestra como el Gobierno del PP "está debilitando la sanidad pública, en lugar de reforzarla".

"Le pido al señor Rueda que no responda ni con mentiras ni con prepotencia ante la dignidad que están demostrando los vecinos de Moaña, que llevan 240 semanas reclamando que se devuelvan las urgencias", ha reclamado al titular de la Xunta, al que ha demandado que "deje de engañar a los vecinos, porque tener una ambulancia no significa tener un PAC".

"Si el señor Rueda y el PP piensan que vamos a tirar la toalla, se equivocan; vamos a seguir defendiendo el PAC de Moaña en las calles y también en las instituciones", ha señalado, para avanzar a continuación que el BNG llevará este tema al pleno del Parlamento esta semana.

Pontón ha incidido en que el BNG no va a parar hasta que "los vecinos y vecinas de Moaña tengan lo que les corresponde, un PAC que les permita tener una atención lo más próxima posible, pero teniendo en cuenta que se trata de un ayuntamiento con mucha población, que además se ve multiplicada durante el verano". "Esta es una cuestión de justicia que desde el BNG vamos acompañar", ha subrayado.

La líder nacionalista ha advertido que este no es solo un problema de Moaña, sino que se extiende a otros puntos del país y ha denunciado que lo que está pasando en la sanidad pública "responde al diseño y a la ideología" de un PP que lleva años "recortando en la pública para beneficiar a la privada" porque, según ha denunciado, "así es como concibe la saludad, como un negocio para unos pocos".

"Desde el BNG vamos a seguir defendiendo la sanidad pública y no vamos a permitir al PP que juegue con lo más importante, que es la salud de los gallegos y de las gallegas", ha concluido.