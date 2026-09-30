Pontón reconoce que el Gobierno debe "ir a más" en materia de vivienda, pero insiste: "Las competencias son de la Xunta"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido el voto favorable del Bloque en el Congreso a los decretos del Gobierno en materia de vivienda, aunque ha reconocido que el Ejecutivo central debe "ir a más" y "trabajar con mucha más fuerza para garantizar" el derecho a vivienda, al tiempo que ha recordado que "las competencias son de la Xunta".

A preguntas de los medios este miércoles en una rueda de prensa en la que ha presentado a los candidatos y candidatas nacionalistas en las siete ciudades gallegas, la líder del BNG ha reprochado al Gobierno autonómico que "lleva 17 años dinamitando la política social, paralizando la construcción de vivienda pública y haciendo promesas que después nunca cumple".

En esta línea, Pontón ha cuestionado "dónde están los 1.800 pisos" que la Xunta "prometió en 2023 que habría antes de que acabara este año". "De momento solo se han dado 98, ¿dónde están los que faltan?", ha censurado.

En este contexto, la portavoz del Bloque ha insistido en que la sociedad gallega "no puede seguir viendo" como el Gobierno que lidera Alfonso Rueda "no mueve un dedo más allá de la propaganda", además de "boicotear medidas que podrían bajar el precio de los alquileres o comprar vivienda pública para ponerla en alquiler". "Tenemos 90.000 pisos vacíos, es evidente que se podría hacer mucho más", ha concluido.