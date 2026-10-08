Pontón reivindica la "huella" de Beiras en varias generaciones: "Nos enseñó que había que defender la nación gallega"

Archivo - Pontón y Beiras en el Parlamento de Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado el legado de Xosé Manuel Beiras, "un político único, un intelectual" que deja "una gran huella" al ser "referente de muchas generaciones". "Nos enseñó a todos y a todas que había que defender la nación gallega, que había que sentir amor por este país y hacer política con pasión", ha sentenciado.

Después de trascender su fallecimiento, la dirigente nacionalista fue una de las primeras personalidades políticas en dejar una condolencia pública en su perfil de la red social 'X', donde ha destacado que deja "una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas", entre las que se ha incluido.

"Fue para mí un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia. Tiene un lugar para siempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego. Fuerte abrazo a Ricardo, Daniel y a toda su familia", ha transmitido Pontón, quien poco después anulaba su agenda de este jueves y convocaba una declaración pública en el Parlamento de Galicia.

Ante numerosos periodistas, en los pasillos del Pazo do Hórreo, Pontón, visiblemente afectada, ha arracando su intervención indicando que hoy es un día en el que toca levantarse con una noticia que "encoge el corazón".

"Beiras es, sin duda, un referente del nacionalismo contemporáneo. Fue también una figura clave del BNG, portavoz durante 20 años, precisamente en una etapa que fue fundamental para poder expandir al Bloque como alternativa y, evidentemente, la suya fue una figura clave", ha enfatizado.

LA ANÉCDOTA PERSONAL

"Beiras fue un referente para muchas generaciones, entre las que yo misma me incluyo, una persona que nos animó a mucha gente a dar el paso, a participar, a implicarse, a defender Galicia y entender que un mundo más justo empezaba por trabajar para que fuera más justo, precisamente, en lo que tenemos más próximo", ha resumido.

Y ha pasado a la anécdota personal: la primera vez que conoció a Beiras. Ha relatado que tenía 16 años, estaba en el instituto y había empezado a participar a través de las juventudes del BNG. Beiras había acudido a Sarria (Lugo) a dar un mitin y para ella, ha confesado, fue un momento emocionante al considerarle "un referente muy importante".

"Me refiero a que ese día, al grupo que estaba allí de Galiza Nova nos dijo que él confiaba mucho en la juventud de este país para que no deje nunca de luchar y que no deje de tener esperanza", ha rememorado, antes de subrayar que este "mensaje" ella lo lleva "siempre dentro".

Pontón se ha dirigido a sus hijos, Daniel y Ricardo, que pasan por un trago "difícil" y de los que ha dado por seguro que en estos momentos "sienten el cariño y el afecto que tantas y tantas personas de maneras de pensar diferentes sienten por su padre", convencida de que "esto también les ayuda para enfrentar un momento tan duro".

UN MENSAJE DE UNIÓN

"En definitiva, despedimos a un político único, a un intelectual, a una persona de una gran calidad humana y estoy convencida de que Beiras tiene ya un lugar en el corazón del pueblo gallego y en la historia de este país", ha esgrimido, en una intervención en la que ha evitado profundizar en los momentos de distanciamiento con el dirigente.

De hecho, ha esgrimido que Beiras enseñó "a todos y a todas que había que defender la nación gallega, que había que sentir amor por este país, y hacer política con pasión". "En ese mensaje me quedo, creo que es el que nos une a todos y a todas de una persona que es un referente clave en el nacionalismo y un referente en la historia de Galicia también", ha zanjado.