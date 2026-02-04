Pontón reivindica la "valentía" y el "impulso a cambios estratégicos" del gobierno local de Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reúne con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y ediles del ejecutivo local de la capital gallega. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado la "valentía" y el "impulso a cambios estratégicos", así como el querer "romper con el cortoplacismo" para diseñar "la Compostela del futuro" del gobierno de la nacionalista Goretti Sanmartín en la capital gallega.

Tras mantener una reunión con el ala del BNG del Ejecutivo local para evaluar los proyectos en marcha en la ciudad, Pontón ha puesto en valor el trabajo de la alcaldesa, "pensando en construir el Santiago del futuro, con valentía y determinación".

En esta línea, ha destacado que ponga el foco en "concebir el espacio público como un derecho ciudadano" para tratar de "mejorar la calidad de vida" y apostar por un "mayor dinamismo económico y mayor igualdad en el uso del espacio público".

Teniendo en cuenta el contexto, "que no es simple", de la corporación local -- con un gobierno formado por seis concejales del BNG y dos de Compostela Aberta--, la portavoz nacional ha defendido que han sacado adelante "iniciativas importantes" como "poner el derecho a la vivienda por encima de la especulación" o poner en marcha la tasa turística, además de "avanzar en el diseño de una planificación estratégica de la ciudad".

"Hay una hoja de ruta muy clara que apuesta por una ciudad inclusiva, verde, más humana, con un proyecto claro y sólido, que tiene visión de futuro, que apuesta por la planificación, que permite llevar adelante acciones estructurales y creo que es un ejemplo de cómo gobierna el BNG", ha subrayado.

"REPENSAR LA CIUDAD"

Por su parte, la regidora ha detallado ante los medios que ha explicado a la portavoz nacional y a los diputados del BNG en la Cámara gallega del área compostelana los proyectos que lleva a cabo el Ayuntamiento en políticas que, ha apuntado, "no son parches", sino "a medio y largo plazo".

"Nosotros renunciamos a poder hacer políticas exclusivamente que mirasen el cortoplacismo y pensamos que había que reflexionar, sobre todo en lo referido a ganar espacio público, que se diseñe el Santiago de las próximas décadas", ha enfatizado.

Entre las medidas expuestas, Sanmartín ha destacado las propuestas para el conector central, gravar el IBI de las viviendas vacías, el desbloqueo de la parcela de Peleteiro u otras intervenciones en la rúa do Hórreo, rúa dos Loureiros o Pontepedriña.

"Significa caminar de manera decidida y valiente, con ideas claras, para repensar la ciudad, que entronca con lo que son los gobiernos del BNG, con un eje base de actuación, no pensar en el corto plazo, en la inmediatez, sino en diseños que son a medio y largo plazo que significan transformaciones relevantes para las personas que habitan en la ciudad", ha aseverado.