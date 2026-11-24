La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participa en un acto de campaña en Pontevedra. - BNG

PONTEVEDRA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apelado este martes a concentrar en su formación el próximo 29 de noviembre el voto de los ciudadanos que defienden un mayor gasto social y apuestan por la paz frente al incremento de la inversión militar.

"Menos tanques y más vivienda, menos armas y más médicos, menos bombas y más atención a la dependencia", ha resumido Pontón durante un acto electoral celebrado en Pontevedra junto a la cabeza de lista del BNG por esta provincia, Carme da Silva, y el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores.

Para la dirigente nacionalista, las elecciones generales también permitirán decidir a qué se destinan los recursos públicos procedentes de los impuestos y ha defendido que la inversión debe orientarse a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, en lugar de "alimentar a la industria armamentística".

Así, las críticas de Pontón se han dirigido tanto a las políticas de las derechas, asegurando que "el Partido Popular es rehén de las políticas trumpistas", como a la gestión del Gobierno central, que "disparó el gasto militar hasta el máximo histórico del Estado español" pese a presentarse como el Ejecutivo "más progresista de la democracia".

Según las cifras expuestas por Ana Pontón, el gasto militar superará los 35.000 millones de euros en 2026, después de que el Gobierno haya incrementado las partidas destinadas a defensa en más de 10.000 millones. También ha cifrado en 17.000 millones los recursos destinados a la guerra de Ucrania durante los últimos años.

En este contexto, la portavoz del BNG ha contrapuesto estas cantidades con la inversión en vivienda, que, según ha indicado, representa apenas el 0,2% del PIB, frente al 2% destinado a gasto militar.

Según el BNG, los recursos comprometidos por el Estado en defensa permitirían aumentar cada año el parque público de vivienda en unas 116.000 unidades, revertir los recortes en sanidad y educación, reforzar la investigación científica y atender las necesidades pendientes de la Ley de Dependencia.

"Tenemos que cambiar este guion belicista y cambiar las prioridades", ha remarcado Pontón, advirtiendo de las consecuencias económicas de la escalada bélica para la población gallega, con efectos sobre el precio de los carburantes, la inflación y el empobrecimiento de las mayorías sociales.

PRIORIDADES

Por su parte, Carme da Silva ha incidido en la financiación de las políticas contra la violencia machista, comparando los más de 35.000 millones de euros de gasto militar previstos con los 180 millones destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "No llega con decir no a la guerra y obedecer a la OTAN; hay que demostrarlo en las prioridades de los presupuestos", ha afirmado Da Silva.

En esta línea, el Bloque ha reivindicado un nuevo marco de relaciones internacionales basado en la cooperación, el respeto a la soberanía de los pueblos y la resolución diplomática de los conflictos, al tiempo que ha reclamado una respuesta de la comunidad internacional ante la situación que atraviesa la población palestina.