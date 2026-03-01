Pontón se reunirá en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura y le trasladará su rechazo al tratado de Mercosur

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, viajará esta semana a Bruselas para mantener una reunión con el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, al que le trasladará su rechazo al tratado de libre comercio de Mercosur por las "nefastas" repercusiones que cree que tendrá para el sector agroganadero gallego.

En el encuentro que tendrá lugar en la sede de la Comisión Europea el próximo 3 de marzo, en el que también participará la eurodiputada Ana Miranda, Pontón le trasladará a Hansen la posición del BNG en contra de un acuerdo que, a su modo de ver, implica dejar a los productores y productoras gallegas --especialmente las de carne--, "en una situación de indefensión" y "obligándoles a competir en desigualdad de condiciones".

"La producción en los países del Mercosur se hace con estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal menos estrictos que los que se aplican a nuestros productores y eso supone ventajas a la hora de competir, ya que tienen menos costes y les permite abaratar precios", ha advertido la líder del BNG a través de un comunicado de su organización, en el que remarca que la caída del precio puede ser la diferencia entre "viabilidad o cierre".

Por ello, el BNG ha votado en contra del acuerdo en la Eurocámara y ha recordado que no así lo hicieron el PP y el PSOE. "Compartimos las críticas y las preocupaciones del sector agroganadero ante este acuerdo y por eso estamos en contra de su aplicación y somos coherentes tanto en el Parlamento gallego, como en el Congreso y en Bruselas", ha añadido Pontón.

La formación nacionalista demanda a los gobiernos de la Xunta y al Estado que "rectifiquen" y "se pongan del lado de un sector estratégico para Galicia". En este sentido, Pontón ha contrapuesto la "actitud de brazos cruzados" del Ejecutivo de Rueda frente a la posición "clara e inequívoca" del BNG, que defiende que ha tenido un "papel relevante" en la decisión del Parlamento Europeo de remitir el tratado al al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE).

Además de la cita con el comisario de Agricultura, Pontón mantendrá una reunión con el Grupo Alianza Libre Europa (HALE), del que forma parte el BNG en la Eurocámara.