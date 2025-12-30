Pontón "suspende" al "bulopresidente" Rueda en 2025 y asegura que el BNG "seguirá actuando como gobierno alternativo"

Ana Pontón comparece en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha dado "un rotundo suspenso" en 2025 "al bulogobierno" del "bulopresidente" Alfonso Rueda, como se ha referido al titular de la Xunta, al tiempo que ha garantizado que el BNG seguirá actuando en 2026 como "gobierno alternativo al desastre del PP".

"Somos la alternativa para mejorar la vida de los gallegos", ha sentenciado Pontón, quien ha hecho un balance muy crítico de la gestión en la Xunta durante este 2025. Lo ha hecho en una comparecencia ante los medios en la que ha dado un "no" tajante a la pregunta de si los gallegos y gallegos viven en una situación "mejor" que un año atrás.

Como ejemplos, ha apuntado que es "misión imposible" acceder a una vivienda "digna". Pero también ha mencionado el "caos en las urgencias hospitalarias" o que las listas de espera, pese a estar "maqueadas", "no dejan de crecer".

La "privatización" en el área de Vigo porque "lo primero es el negocio para los amigos del PP" o el "annus horribilis" con "una sucesión de escándalos" en las residencias de mayores son otras de las cuestiones denunciadas por la jefa de filas del Bloque.

Pontón también se ha referido a un Servizo de Axuda no Fogar (SAF) "colapsado" y a un 2025 marcado por los "mayores" incendios de la historia de Galicia en un verano en el que "la incompetencia del PP quedó retratada en negro".

"UN GOBIERNO DEL PP CADA VEZ MÁS ANTIGALLEGO"

Como "segunda conclusión" de su balance, Pontón ha lamentado que Galicia tiene a "un Gobierno del PP cada vez más antigallego" que pone los intereses de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo "por encima de los de Galicia". "Madrid manda, Rueda obedece y Galicia pierde", ha aseverado.

A renglón seguido, ha alertado de la situación de "emergencia lingüística" que, a su entender, vive el gallego, y que demuestra que el "objetivo" del PP es que sea "una lengüa de segunda" y "caminar hacia el monolingüismo en castellano".

Y ha atacado a un "bulogobierno" con Rueda "como bulopresidente" que solo busca "la propaganda, la mentira y la crispación". "Incluso criminaliza a todas las personas que protestan contra sus políticas. Da igual que se trate de la bomba ambiental de Altri, o de la defensa de la sanidad pública, de la lengua o del feminismo", ha lamentado.

Asimismo, ha censurado una forma de gobernar "con prepotencia", que ha convertido a la TVG "en telePP" mientras "desprecia al parlamento, al que no envía información relevante, y que es incapaz de llegar a ningún consenso con la oposición porque está encastillado en el no confundiendo la mayoría absoluta con el absolutismo" y rechazando las propuestas nacionalistas.

GOBIERNO "ALTERNATIVO"

En tercer lugar, Pontón ha censurado que el año que ahora se cierra también deja "un balance en números rojos" en lo que se refiere a la defensa de Galicia ante el Gobierno del Estado, con un Ejecutivo gallego que se conforma "con conseguir una competencia en 16 años" y que se pliega a los "intereses del PP" --ha ejemplificado con el rechazo a la quita de la deuda--.

"En definitiva, estamos ante un pésimo gobierno que nos deja una situación peor, que sigue con una hoja de ruta de recortes y privatización en los servicios públicos, mientras da barra libre al expolio y a la contaminación, que abraza el centralismo madrileño y gobierna para las empresas amigas", ha resumido.

Enfrente, ha proclamado que la "prioridad" del BNG seguirá siendo "defender los intereses de este país y a los gallegos y gallegas" y continuar actuando como "gobierno alternativo ante el desastre del PP". "El Bloque es un muro de contención contra el desgobierno y la deslealtad del PP con Galicia", ha concluido.