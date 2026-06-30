Pontón urge a la Xunta garantizar transporte metropolitano con más frecuencias frente a un modelo "ineficiente"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

A CORUÑA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reprochado a la Xunta la política en materia de transporte metropolitano, con alusión en concreto a la situación en A Coruña y su área en una visita al municipio de Culleredo.

En ella, y en declaraciones a los medios de comunicación, ha demandado más frecuencias y garantizar el servicio tanto en esta área como en la de Ferrol u otras frente a un modelo que ha calificado de "insuficiente" y de "ineficiente".

En concreto, en alusión al área metropolitana coruñesa, ha remarcado que exiten "enormes deficiencias que hace que muchas personas no lo utilicen o lleguen tarde a su trabajo".

"La respuesta de la Xunta es insuficiente", ha apuntado para incidir en que solo en A Coruña son 200.000 los vehículos de particulares que entran en la ciudad. "Eso demuestra que no está funcionando bien", ha aseverado sobre el transporte metropolitano.

"No es normal que en año 2026 haya autobuses que vayan llenos y que no puedas subir o que se vaya, en muchas ocasiones, en trayectos de pie sin garantizar un asiento", ha remarcado para tildar el actual transporte metropolitano de "ineficiente". "Con horarios insuficientes y que no garantiza una movilidad de calidad", ha insistido.

PROPUESTAS

Frente a ello, ha planteado diversas propuestas por parte de la formación nacionalista, entre ellas hacer una auditoría para ver "si se están cumpliendo los contratos con las concesionarias".

También ha propuesto mejorar frecuencias y horarios y garantizar que las personas tengan un servicio de calidad "con buses bien diseñados". Por ese motivo, ha considerado necesario hacer un estudio, en colaboración con los ayuntamientos implicados, para atender las necesidades a este respecto y evaluar el estado de las paradas de autobús.

Asimismo, ha insistido en la importancia del tren de cercancías, cuestión en la que, ha apuntado, la Xunta tiene "competencias" por ser el ferrocarril interior, además de valorar medidas en el transporte de ría en el caso del área coruñesa.

Preguntada por las denuncias de usuarios y usuarias en Ferrol, Pontón, acompañada por otros dirigentes del partido en el área coruñesa, ha remarcado que "es evidente que la Xunta no está atendiendo a las necesidades".