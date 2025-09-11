Pontón valora el avance anunciado por Transportes de los trenes cercanías y exige "prisa" en su implantación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha valorado positivamente el anuncio del Ministerio de Transportes de los avances para la implantación de redes de servicios de cercanías en Galicia, al tiempo que ha reclamado "prisa" en su implantación.

Preguntada por los medios de comunicación acerca de las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, de este miércoles en las que avanzaba nuevos servicios para la Comunidad, Pontón ha destacado la actividad de su formación en Madrid a la hora de "defender los intereses" de la Comunidad.

"Estamos demostrando que con un diputado en el Congreso y una senadora en Madrid, somos capaces de impulsar Galicia, porque esta es una de las condiciones que pusimos en la investidura", ha subrayado.

No obstante, ha pedido que los cercanías se implanten con la "mayor rapidez posible" porque Galicia "no puede seguir sufriendo esta discriminación" a consecuencia de que los gallegos "paguen más por los billetes y tengan peor servicio que en otras Comunidades".

Con todo, ha asegurado estar "satisfecha" de impulsar una medida "tan importante" para Galicia, pero también cree que el Gobierno central debe "darse prisa" para que la medida "pase del estudio a la realidad".