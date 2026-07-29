O Porriño recuerda a Teresa de Jesús en el aniversario de su muerte: "Seguimos tan asustadas como el primer día"

Imagen de la manifestación de este miércoles en O Porriño. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad pontevedresa de O Porriño ha acogido este miércoles varios actos en recuerdo a la trabajadora del servizo de axuda no fogar (SAF) Teresa de Jesús, fallecida hace un año en una de las casas a las que acudía: "Seguimos tan asustadas como el primer día".

Un centenar de compañeras y amigas de la víctima han acudido esta mañana a una manifestación convocada por la CIG a partir de las 11.30 horas en rechazo a lo ocurrido y para exigir más seguridad para las empleadas de este servicio.

Con gritos de 'Dignidad laboral para la ayuda en el hogar'; 'Ante la violencia, ni un paso atrás'; 'Rebelión, desobediencia contra su violencia', o 'Lo público es servicio, lo privado beneficio', las manifestantes, en su gran mayoría mujeres, recorrieron diversas calles del municipio hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

Allí, leyeron un manifiesto en el que pedían "dignidad laboral" para el SAF, con el objetivo de que las empleadas puedan acudir a las casas "seguras" y que algo como lo que le sucedió a Teresa de Jesús "no se repita nunca más". "Ninguna trabajadora más abandonada a su suerte", subrayaron.

Mar Acuña, compañera de la fallecida, atendió a los medios de comunicación, indicando que, pese a haber ya pasado un año, continúan con "miedo".

"La realidad es que a día de hoy estamos tan asustadas como el día que le pasó a Teresa. Volver a trabajar con normalidad nos está costando", ha apuntado ante la prensa.

Ella ha lamentado el fallecimiento de su compañera porque "se podía haber evitado" y ahora ellas sienten "miedo" cada vez que tienen que acudir a una nueva casa "que no conocen".

Acuña ha celebrado el protocolo firmado que permite tener "una forma de salvarse" y dejar de acudir a una vivienda en caso de que detecten violencia. Pese a todo, ha indicado que todavía hay pasos que dar para seguir mejorando la seguridad de las trabajadoras del SAF.

Tras la manifestación, las compañeras realizaron un homenaje con la tirada de globos de helio en recuerdo a la víctima.

Por su parte, Comisione Obreras do Hábitat de Galicia ha reafirmado su compromiso con la seguridad y la dignidad de las trabajadoras del SAF. En un comunicado, ha reivindicado a Teresa como un "símbolo de lucha". "Trabajar cuidando de los demás nunca puede significar trabajar con miedo", han recordado, exigiendo una "aplicación efectiva" del nuevo protocolo que acaba de ser firmado.

MINUTO DE SILENCIO

Por su parte, el Ayuntamiento de O Porriño ha llevado a cabo a las 13.30 horas un minuto de silencio en recuerdo a la víctima.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, ha condenado el "asesinato" de Teresa de Jesús hace ya un año, mostrando su apoyo a la familia y a las empleadas del SAF, que hacen una labor "magnífica".