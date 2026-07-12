Portamérica y O Gozo Fest, interrumpidos temporalmente por las tormentas: Rita Ora y Danny Ocean no pudieron actuar

Archivo - 16 September 2023, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: British singer Rita Ora performs during the closing ceremony of the 6th Invictus Games at the Merkur Spiel Arena. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa - Rolf Vennenbernd/Dpa - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas de la tarde del sábado impactaron sobre los festivales gallegos que se estaban celebrando en ese momento. Debido a ello, el Portamérica (en Portas, Pontevedra) y O Gozo Festival (Santiago de Compostela) tuvieron que ser interrumpidos temporalmente, aunque pudieron reanudar su actividad posteriormente.

Las consecuencias mayores ocurrieron en el evento compostelano, programado para una única jornada y con un cartel de cinco artistas. Rita Ora y Danny Ocean --previstos para las 19.15 y 20.45, respectivamente-- no pudieron actuar porque sus equipos se vieron afectados por las intensas lluvias, según informaron los propios artistas a través de sus redes sociales.

"Mi equipo se quedó en el escenario durante la tormenta porque nadie tenía permitido ir al escenario para retirarlo. Supongo que es ilegal. Solo mi show se suspende y el resto de equipos, que están secos, serán colocados y el espectáculo seguirá adelante para ellos", explicó Rita Ora.

La británica detalló que su banda y monitores quedaron afectados, aunque espera que, "con suerte", pueda volver a la capital gallega en algún momento. Finalmente, su concierto no fue el único suspendido. También lo fue el de Danny Ocean, que igualmente compartió lo sucedido: "Estábamos listos para hacer el show con todo y lluvia, pero todos mis equipos se mojaron nivel grave".

SUSPENSIÓN TEMPORAL

Por su parte, la organización del evento comunicó la decisión de suspender temporalmente el evento a través de sus redes sociales, con un mensaje publicado a las 19.30 horas que pedía mantener la calma. Un rato después, informaron de que las puertas volvían a abrir en Monto do Gozo y reprogramaron las actuaciones, continuando con Maroon 5 a las 22.30.

También utilizaron este canal para informar a los asistentes de la suspensión de los conciertos de Rita Ora y Danny Ocean "debido a los retrasos provocados por la tormenta y por incompatibilidad de horarios logísticos". "Nos da muchísima pena dar esta noticia, ya que teníamos tantos ganas de verlos como vosotros", concluyó el mensaje.

En el Portamérica, ninguna de las actuaciones llegó a verse afectadas. Eso sí, los responsables de evento pontevedrés indicaron que se vieron "obligados a retrasar las actuaciones una hora", de modo que los artistas que quedaban por actuar salieron más tarde lo previsto.