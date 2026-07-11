Las tormentas obligan a suspender "temporalmente" O Gozo Fest en Santiago de Compostela

Archivo - 16 September 2023, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: British singer Rita Ora performs during the closing ceremony of the 6th Invictus Games at the Merkur Spiel Arena. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa - Rolf Vennenbernd/Dpa - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El temporal que azota Galicia este sábado, con tormentas en buena parte del territorio, ha llevado a la organización de O Gozo Fest a suspender "temporalmente" el festival, que se estaba celebrando esta tarde en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

Por el momento, de los cinco artistas programados, solo ha podido actuar la gallega Miriam Rodríguez. La siguiente era Rita Ora, que no ha podido salir al escenario por las condiciones meteorológicas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisaba de las fuertes tormentas previstas para zonas como la capital gallega.

La organización ha dado a conocer la decisión a través de su perfil en redes sociales, donde ha pedido a los asistentes que mantengan la calma y sigan las indicaciones del personal de seguridad y organización. También ha llamado al público del evento a permanecer atento a las pantallas y canales oficiales para nuevas actualizaciones.

Toda la provincia de A Coruña, el interior de Pontevedra, las Rías Baixas y el centro de Lugo permanecen esta tarde en alerta naranja por lluvias y tormentas, que además, según la Aemet, podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo grandes.