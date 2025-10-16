El portavoz del PP de Santiago pide a la Xunta tenga una "especial sensibilidad" en el alza del Estatuto de Capitalidad

"Seguir manteniendo el compromiso con Santiago significa también mantener el compromiso con Galicia", asegura Borja Verea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha asegurado este jueves que "está convencido de que, en los presupuestos para 2026, el Gobierno gallego tendrá una especial sensibilidad en el incremento del Estatuto de Capitalidad".

Así lo ha trasladado en un comunicado remitido a los medios, en el que señala que "frente al mercadeo de cifras irresponsables hechas por el gobierno del BNG y CA", Verea ha trasladado al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que "seguir manteniendo el compromiso con Santiago significa también mantener el compromiso con Galicia".

Además, le ha pedido que frente a un "gobierno local paralizado y superado, sea la administración autonómica quien marque la diferencia en la ciudad, como ya viene haciendo". "Y que mejor oportunidad que mejorando la cifra del Estatuto de Capitalidad", ha dicho.

El también diputado autonómico del PP ha recordado que esta partida tuvo "el año pasado la mayor subida de los últimos 15 años, creciendo por encima del propio presupuesto autonómico, pese a las peticiones irresponsables de BNG y CA, que solo buscan el enfrentamiento y la bronca por la bronca".

"Acabamos de verlo en las últimas horas, cuando quedó demostrado que el gobierno del BNG y CA es el único incapaz de ceder terrenos para construir vivienda pública, poniendo por delante sus intereses partidistas a los de todos los santiagueses que buscan vivienda".