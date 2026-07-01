La portavoz del PSOE local, Natalia González, se postulará como candidata socialista a la Alcaldía en Ourense

El Grupo Municipal Socialista de Ourense informa en rueda de prensa sobre asuntos de actualidad local - EUROPA PRESS

OURENSE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y secretaria general de la agrupación municipal del PSdeG-PSOE de Ourense, Natalia González, ha avanzado que se postulará como candidata a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Ourense en mayo de 2027.

Así lo ha trasladado este miércoles, consultada por medios de comunicación en una rueda de prensa, en la que ha explicado que el día en el que se hable el plazo habilitado por el PSdeG-PSOE --este jueves-- formalizará "oficialmente" dicha candidatura, a la espera de contar con "el mejor aval que se puede tener, que es la militancia".

En concreto, el comité federal del PSOE aprobó el pasado sábado el calendario que regulará el proceso de elección de los candidatos en municipios de más de 20.000 habitantes para las elecciones municipales del 23 de mayo del próximo año, cuyo plazo de presentación abrirá formalmente este jueves 2 de julio.

Así, los socialistas podrán presentar sus precandidaturas antes del 3 de julio a las 12,00 horas, mientras que entre el 4 y el 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales. A partir de ahí, del 12 al 18 de junio se iniciará la campaña de información y el domingo 19 de julio se procederá a la votación en el caso de que se presente más de un candidato o candidata.

Así las cosas, González ha destacado una labor del partido "bastante notable" en la oposición, reiterando que "la única alternativa para que haya otro Ourense pasa por" el PSOE y avanzando un equipo de personas "que apuestan por esta ciudad, que quieren un modelo distinto y que no piensan en estrategias o cálculos electorales".

"Me presento de la forma en la que lo he hecho en los últimos 20 años, reflexionando, con valentía, con responsabilidad y sintiendo el calor de la militancia y de la gente", ha subrayado la portavoz municipal socialista, aprovechando para "abrir el proceso a todos los compañeros y compañeras del PSOE que quieran participar".

"MÁXIMA ILUSIÓN"

"Deseamos que, cuanto antes, abramos una nueva etapa con una mochila cargada de experiencia, buena y mala, pero de todo se aprende, y con la máxima ilusión con la que empecé hace más de 20 años, rodeada de un equipo de gente maravillosa y con los compañeros y compañeros de mi partido a mi lado, porque este viaje no podía hacerlo sola y, una vez dado el paso, con total normalidad, tranquilidad y con ganas de trabajar por esta ciudad más todavía", ha añadido.

Así, ha destacado que el partido cuenta con "hombres y mujeres muy valiosas en el plano institucional y en el plano orgánico", recalcando como premisas "fundamentales a la hora de formar un equipo" la "valentía, responsabilidad de dar el paso" en el ámbito municipal, "que no es peccata minuta en Ourense" y que "ame a la ciudad y al PSOE".

"Por lo de ahora, el plazo abrirá mañana y será mañana y pasado y, a parte de mí que ya lo digo públicamente, cualquier militante del PSOE podrá dar el paso, presentar su precandidatura y recoger el aval de la militancia", ha trasladado consultada por otros posibles nombres. En este caso, de no presentarse más candidatos, no será necesaria una votación y Natalia González pasará a encabezar la lista socialista de cara a los próximos comicios locales.

En esta línea, preguntada acerca de la posibilidad de que Francisco Rodríguez, exalcalde de la ciudad y ex candidato socialista a la Alcaldía ourensana en las elecciones locales de 2023, González ha subrayado que "toca una nueva etapa y cada uno tiene que ocupar el lugar que le corresponde". "Llevamos dos procesos sin que tuviésemos la posibilidad de tener primarias, lo cual particularmente agradezco porque pienso que enriquece al partido y enriquece también la participación democrática de los militantes", ha añadido.

POSIBLE COALICIÓN DE IZQUIERDAS

Finalmente, consultada acerca de la posibilidad de formar una coalición de izquierdas en la ciudad, la portavoz socialista en Ourense ha señalado que "lo que merece esta ciudad es un gobierno de izquierdas".

"La alternativa que conocemos en los últimos 7 años ya sabemos cual es, y Democracia Ourensana (actual partido en el Gobierno, encabezado por Gonzalo Pérez Jácome) es una alternativa muy de derechas, entonces por supuesto, sabemos lo que fue un gobierno de izquierdas para esta ciudad y sabemos lo que es un gobierno de derechas o un gobierno de DO para esta ciudad", ha sentenciado.