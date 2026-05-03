Porteiro busca "reimaginar" la UVigo si es elegido rector ante la "necesidad urgente" de cambiar la forma de trabajar

Archivo - Jacobo Porteiro en la presentación de su candidatura a rector de la UVigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo), Jacobo Porteiro, ha reivindicado la necesidad de "reimaginar" la institución educativa ante la "necesidad urgente" de cambiar la forma de trabajar interna para ser más "competitivos y resolutivos" y generar un "mejor ambiente" para el personal.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha subrayado que son necesarias herramientas modernas de gestión para que los profesores puedan dedicar su tiempo "a lo que realmente aporta valor, que es la docencia".

Por ello, ha insistido en que una de las líneas básicas de su mandato, si resulta elegido, será evitar una burocracia excesiva dentro de la universidad, además de captar personal "excelente".

En este contexto, también ha hablado de la importancia de la financiación para el centro, considerando que la Xunta está esperando que termine el proceso electoral en la UVigo para sentarse a negociar con las tres universidades gallegas el próximo plan plurianual de financiación.

Al respecto, ha dicho que espera que exista un "bloque común" para solicitar al Gobierno gallego un margen presupuestario que refleje la importancia de la universidad pública y conseguir así "holgura" para modernizar los centros y caminar "hacia el futuro".

Precisamente también ha hablado sobre el futuro de las titulaciones de la UVigo, abogando por seguir ampliando la oferta de títulos pero "desde otra visión". Para Porteiro, lo primordial es conocer desde dentro las fortalezas de cada facultad y las propuestas a las que quieren aspirar, para luego plantearlas a nivel autonómico.

"Al contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, que se negociaba con las universidades el mapa de titulaciones y luego se buscaba qué centro la quería ofrecer y a veces eso no ha funcionado", ha apostillado.

MEDICINA

Una de las titulaciones sobre las que más se ha hablado en los últimos meses es Medicina, destacando de "histórico" el acuerdo de descentralización pactado entre las tres universidades gallegas y la Xunta, aunque sin renunciar a que la UVigo tenga su propia facultad.

Sobre este tema, ha dicho que habrá que estar atentos a que la Universidade de Santiago cumpla los plazos marcados. De lo contrario, tanto Vigo como A Coruña podrán acogerse al convenio para salirse del mismo. Eso sí, insiste en la "buena fe" de los tres centros y en avanzar como "socios de viaje" y quizá alcanzar un nuevo acuerdo entre todos dentro de tres años.

Jacobo Porteiro también ha hablado del futuro Campus del Mar en la ETEA, siendo algo "irrenunciable" para convertirse un centro de excelencia en Ciencias Marinas. Además, apuesta por llevar a esas instalaciones otras tecnologías disruptivas como la cuántica o la fotónica para crear un 'hub' de investigación allí.

IGUALDAD

Pese a ser el único candidato varón que se presenta a las elecciones de la UVigo, ha reconocido que en el apartado de igualdad "hay mucho que hacer" para alcanzar una igualdad "real" entre hombres y mujeres.

Por ello, su candidatura también supone un proyecto "ilusionante" en este sentido, esperando ser él el elegido para poder seguir caminando hacia la igualdad.

Otro de los temas a los que se ha referido Porteiro es la "competencia" que supone la universidad privada de Abanca, ya que oferta títulos que a las universidades públicas gallegas no se les permite ofertar.

"Deberíamos competir en igualdad de condiciones", ha reivindicado, solicitando que este centro sea sometido "a las mismas limitaciones" que los públicos. No obstante, ha dicho que "no hay que tener miedo" porque la UVigo es "enormemente competitiva" y "excelente".