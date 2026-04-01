La positividad del virus respiratorio sincitial desciende hasta el 3,6 % en la última semana

Archivo - El año pasado se inicio la vacunación frente al virus sincitial (en la imagen) para bebés. Este año se añaden novedades, como la dosis frente al rotavirus, en este caso, de administración oral - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tasa de positividad del virus respiratorio sincitial sigue disminuyendo y se sitúa en el 3,6 % en la semana 13 del año, que finalizó el 29 de marzo, según recoge el informe semanal específico que publica la Consellería de Sanidade. Esto supone un descenso de cerca de dos puntos respecto a la anterior semana, cuando se fijó en un 5,3 %.

En cuanto a las hospitalizaciones, no se ha producido ninguna en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025 ni en el de lactantes menores de dos meses. En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 93,2% en el caso de los bebés que son vacunados al nacer dentro de las fechas de la campaña y del 95,4% para los nacidos fuera de campaña (abril a septiembre de 2025).

En relación a los ingresos de niños que ya pasaron alguna temporada de VRS, no se ha producido ningún ingreso nuevo. Por otra parte, en adultos, se han registrado 14 ingresos con VRS en personas mayores de 60 años, de las cuales cuatro son mayores de 80.

En este periodo también se observó un descenso de la tasa de consultas de atención primaria por bronquiolitis entre los lactantes menores de 6 meses. En el de menores de 2 meses, la tasa aumentó, si bien el número de consultas se mantuvo estable respecto a la semana previa.