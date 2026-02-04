Los positivos por virus respiratorio sincitial descienden al 9,5%

Archivo - Centro de salud. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El informe semanal de seguimiento del virus respiratorio sincitial (VRS) realizado por la Conselleria de Sanidade ha informado del descenso de la positividad de dicha enfermedad al 9,5%. La bajada, en concreto, ha sido de 1.3 puntos porcentuales respecto a la semana anterior.

Según el comunicado, las consultas de atención primaria con motivo de casos de bronquiolitis han aumentado en todos los grupos de edad a excepción del grupo conformado por los menores de dos años.

Asimismo, han advertido sobre la hospitalización de 33 adultos mayores de 60 años, siendo el 66% de ellos mayores de 80. A su vez, han alertado acerca del ingreso de un menor de dos meses, tres de bebés nacidos entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 que ya pasaron el VRS y otros dos nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024 que se encontraban en la misma situación.

Con todo, han destacado la cobertura de inmunización del 93,8% de los bebés que nacieron en periodo de campaña y del 95% de aquellos que lo hicieron entre los meses de abril y junio de 2025.

La Xunta, a su vez, ha recordado que cualquier adulto que lo deseé puede participar en el ensayo clínico 'Sincigal', que implica la posibilidad de recibir la vacuna frente al virus en diversos puntos hospitalarios sin la necesidad de concertar una cita previa.