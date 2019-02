El PP acusa a Noriega de "amenazas" tras denunciar "red de favores" y el alcalde estudia acciones judiciales

Publicado 06/02/2019 15:08:07 CET

Tanto el regidor de Santiago como la concejala de Igualdade defienden los contratos y estudian denuncias a nivel personal contra el PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Santiago, Agustín Hernández, ha acusado al alcalde, Martiño Noriega, de "amenazarlo" en su despacho, después de que este miércoles los populares denunciasen que varias empresas con "vínculos" con miembros del Gobierno local habían recibido un total de 16 contratos menores. El regidor, por su parte, ha avanzado que estudia presentar denuncias a nivel personal por una "infamia" por la que "rompe relaciones institucionales" con el PP.

El portavoz del PP compareció a última hora de la mañana ante los medios de comunicación, ante una información de la que fueron "conocedores" este miércoles y que se refiere al ayuntamiento de A Coruña, gobernado por la Marea Atlántica liderada por Xulio Ferreiro.

En este caso, Agustín Hernández ha asegurado que dos de las empresas a las que hacían referencia, Apiario y 7H Sociedade Cooperativa Galega, también recibieron "12 contratos" del gobierno local de Ferreiro.

Aunque ha admitido que no tienen constancia de vínculos con el gobierno local coruñés, Agustín Hernández asegura que esto muestra que hay "una marea de red de favores" y "una red que está extendida por la provincia de A Coruña".

Agustín Hernández ha exigido explicaciones al respecto sobre la "conducta" del gobierno local ante "algo que no es ético", cumpliendo su "trabajo político" de "fiscalizar, controlar" a quiénes "venían a mudarlo todo", aunque no sin antes recordar lo que "antes dijeron Noriega, Marta Lois o Xan Duro" del PP.

AGUSTÍN HERNÁNDEZ ACUSA A NORIEGA DE "AMENAZAS"

Pero Hernández ha acusado además a Noriega de "amenazarlo" en su despacho. Durante la rueda de prensa del edil del PP en la que se exponían estas supuestas irregularidades este martes, el portavoz popular fue llamado por el alcalde a su despacho. Acudió "pensando" que se trataban de cuestiones del ayuntamiento, ha relatado, pero se encontró un "alcalde fuera de sí" con el que mantuvo una conversación con "momentos ciertamente con tensión".

"Solo recibimos una llamada del alcalde a una reunión desagradable en la que lo único que recibí fue amenazas pero ninguna explicación", ha zanjado.

EL ALCALDE Y LA CONCEJALA MARTA DIOS ANUNCIAN ACCIONES JUDICIALES

En declaraciones a los medios de comunicación a primera hora de la mañana, el regidor compostelano, Martiño Noriega, enmarcó las acusaciones en la "desesperación del clima preelectoral y en el traspaso de una línea roja", que lleva al PP a "instalarse en una infamia" y en la "difamación", atacando el "ámbito familiar y personal".

"Y más allá de rechazar acusaciones y difamaciones, lo que me queda a mí y a mi entorno es defenderme en la vía judicial directamente", ha avanzado Martiño Noriega, que ha confirmado que ya ha consultado con sus abogados porque "no todo vale" y el PP ha "traspasado una línea roja" que "no es aceptable ni en ningún contexto preelectoral".

Precisamente, ha incidido en que tras las acusaciones "hay un punto de no retorno en el campo personal con Agustín Hernández --portavoz municipal del PP--" y da "por rotas las relaciones institucionales" con los populares de Santiago.

Noriega ha vinculado las acusaciones del PP con una publicación procedente del "OK diario", para acusar a los populares de "estar trabajando para el inglés, para la extrema derecha, amplificando informaciones de OK Diario y participando en campañas de difamación".

Ante las acusaciones directas, ha recordado que su pareja "trabajó intensamente" para el Ayuntamiento de Santiago con el bipartito, "ha trabajado en la época del PP y no trabajó en este mandato".

"Y no porque no lo pueda hacer o porque no tenga una trayectoria sino porque es mi pareja y sabemos qué hábitat ocupamos", ha aclarado, "y aún así es difamada, ya es una línea de no retorno".

En concreto, ha explicado que el contrato de 501'5 euros, uno a los que apuntaba el PP, con la empresa Apiario fue por un recital poético de "otra poeta, es una sociedad limitada donde cada uno factura lo que trabaja".

"Y no tiene nada que ver con ningún beneficio de mi pareja", ha remarcado, para rematar señalando que "total da igual la verdad, aquí lo importante es difamar" pero confiando en que en las elecciones los ciudadanos "ajusten cuentas con ellos". Y si el perjudicado es Compostela Aberta, concluye: "Si la infamia triunfa la infamia gobernará y nos veremos con Vox".

"CALUMNIAS" Y POLÍTICA DE "ESTERCOLERA", SEGÚN MARTA LOIS

Y también ha salido al paso de las acusaciones la concejala Marta Lois, edil de Igualdade, Desenvolvemento Económico y Turismo, quien las ha definido como "marca de la casa del PP", que en los últimos meses de ha dedicado a "enlodar" y a hacer "la política una estercolera".

En este caso, ha subrayado, han "sobrepasado los límites y una línea roja" y ya no "tienen ningún tipo de criterio ni principio ético" porque todas "las declaraciones son calumnias".

En concreto, ha defendido que la persona que lidera Produccións Teatrais Excéntricas S.L. "tiene suficiente trayectoria artística y profesional como para que lo ponga alguien en cuestión".

Marta Lois, para la que estas declaraciones retratan que el PP debe estar "muy preocupado por los próximos resultados electorales", ha reprochado su falta de moralidad, ha avanzado que está valorando si "demandarlos por estas declaraciones".

"Esto no es hacer política, es hacer otra cosa, estamos más allá de hacer política, hablamos de asuntos que no competen a la política", ha agregado la edil compostelana que, como conclusión, ha remarcado que "la política no puede ser una estercolera".