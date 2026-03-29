PP afea "cinismo" al PSdeG por criticar las ayudas al marisqueo mientras el Gobierno central "da la espalda a Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia ha cualificado de "cinismo absoluto" las críticas del PSdeG respecto al plan de rescate autonómico para el sector marisquero, mientras el Gobierno central "da la espalda a miles de profesionales y sus familias" en Galicia.

En una nota de prensa, el PP ha reaccionado a la denuncia de la diputada socialista Paloma Castro, quien criticó este domingo que el plan de 23 millones de euros de la Xunta "no llega para salvar el marisqueo".

Al respecto, los populares han señalado que "es un insulto" que haga estas declaraciones cuando el Ejecutivo central "puso cero euros encima de la mesa para ayudas a las mariscadoras gallegas". "Por el contrario, el Gobierno gallego actúa con rigor técnico, con una hoja de ruta clara y movilizando unos 23 millones de euros", han remarcado.

En este sentido, han lamentado la acusación de los socialistas de que la Xunta "llega tarde", afirmando que "si hay alguien que no llega nunca a ayudar en las rías gallegas es el PSOE". Además, han subrayado que las ayudas del Gobierno central correspondientes a 2023 y 2024 "nunca llegaron a materializarse".

También, los populares han recordado que el pasado 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la declaración de Galicia como Zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, por los temporales, y, mientras en otras comunidades esa declaración fue acompañada de fondos, la gallega "no recibió absolutamente nada".

Asimismo, el PP ha considerado la insistencia del PSdeG en que la Xunta bonifique las cuotas de la Seguridad Social de las mariscadoras una "maniobra de distracción" para tapar la falta de compromiso del Estado y ha recordado que es competencia del Gobierno central.

"Si realmente quieren ayudar a las mariscadoras, que vayan a Madrid a exigir que se liberen los fondos de zona gravemente afectada y que demuestren con hechos que les importa el marisqueo", han concluido.