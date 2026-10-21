El PP anuncia alegaciones a los presupuestos de Vigo para que afronten "problemas" como la "falta de vivienda"

Luisa Sánchez. - PP DE VIGO

VIGO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado que su grupo municipal presentará alegaciones a los presupuestos locales para 2027 con el objetivo de que se afronten los "principales problemas" de la ciudad que, a su juicio, son la "falta de vivienda" y el "elevado coste de la vida".

"Nuestro objetivo es redirigir las cuentas hacia los principales problemas de los vigueses: el acceso a la vivienda y el alto coste de la vida como consecuencia de una inflación desbocada que hace que muchas familias ni siquiera puedan llegar a fin de mes", ha subrayado Sánchez.

La líder de los 'populares' vigueses ha lamentado que el gobierno de Abel Caballero "olvide" estos dos "ejes fundamentales" en unos presupuestos municipales que considera "un ejercicio de quiero y no puedo", ya que a la hora de la verdad "quedarán en papel mojado" con una "baja ejecución" que dan lugar a los remanentes que acumula el Ayuntamiento año tras años.

"Las cuentas municipales no solo repiten numerosas inversiones que llevan años figurando como el edificio de Esturáns, el mercado de Teis, la humanización de la calle Pazo en Bouzas o la reforma del edificio del Ayuntamiento. Este año, además, cuentan con el agravante de que en muchos de esos casos ahora serán los vigueses los que los paguen, tras perder el gobierno de Caballero los fondos europeos precisamente por incumplir los plazos previstos para ejecutarlos", ha criticado Luisa Sánchez.

Para ella, la partida destinada a vivienda es "raquítica" pese al "grave problema" que existe en la actualidad, insistiendo que es aquí donde el Ayuntamiento debería hacer un mayor esfuerzo inversor.