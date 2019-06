El PP aplaza la designación en la Cámara de senadores y la oposición lo achaca a "luchas" entre populares

Publicado 04/06/2019 13:58:52 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha decidido aplazar el proceso de designación autonómica en el Parlamento gallego de senadores, lo que ha provocado las críticas de toda la oposición a esta "paralización", que achacan a "intereses partidistas" por las "luchas" internas entre populares para la elección de estos puestos.

En cambio, el popular Miguel Tellado ha negado discrepancias en las filas populares para estos nombramientos, mientras ha justificado el aplazamiento para ir en "los mismo tiempos" que 12 parlamentos que "aún no los designaron". En el caso gallego hay que tener en cuenta que no tiene que ver con la renovación de su hemiciclo, ya que se escogen senadores por cada legislatura en las Cortes, no por elecciones autonómicas como esas cámaras a las que se refiere el dirigente popular.

Además, ha asegurado que también "se deja encima de la mesa" el "reparto de senadores por fuerza política en función de la representación actual", "a la vista de lo que acontece todos los días" en el grupo de En Marea.

Tras la junta de portavoces del Parlamento gallego, el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha achacado la intención del PP de retrasar "sine die" esta cuestión a la "dificultad" del Partido Popular para, "en estos momentos, poner encima de la mesa los nombres de sus senadores". De hecho, señala que Feijóo se guarda "un cartucho" a la espera de lo que ocurra en el PP en los pactos poselectorales en municipales y autonómicas en Madrid.

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha cargado contra el "uso espurio" de las instituciones por parte del PP, que va a llevar a empezar "todo el proceso" para la designación debido a "luchas entre Pilar Rojo" y los que "iban candidatos a alcaldes y no salieron".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tildado de "esperpéntico" que los populares dejen "en stand by" los nombramientos por "algún problema" entre "el sector que representa al baltarismo y el sector de Feijóo", en "una guerra soterrada en el PP".