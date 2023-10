El PP aprueba en solitario exigir al Gobierno que las negociaciones para la investidura no perjudiquen a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado en solitario una iniciativa a través de la que reclama al Gobierno central que "en ningún caso" las negociaciones que mantiene para la investidura de Pedro Sánchez deriven en la asignación de menos recursos públicos o competencias para Galicia que para otras comunidades autónomas.

La proposición no de ley también contempla dirigirse al Ejecutivo estatal para solicitarle que aclare el contenido y alcance de las negociaciones que lleva a cabo con las distintas fuerzas y cómo estos pactos pueden afectar a olas diferentes regiones, concretamente a Galicia.

La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada popular y secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, quien ha criticado las negociaciones que lleva a cabo el Partido Socialista con los partidos independentistas. "Todos quieren su regalo y no sabemos hasta donde está dispuesto a llegar" Sánchez, ha dicho.

En primer lugar, ha citado las peticiones de amnistía, referéndum y condonación de la deuda que exigen los partidos independentista catalanes y ha advertido de que con los más de 400.000 euros de condonación de deuda que piden se podrían financiar "la totalidad e los servicios públicos de Galicia durante 34 años". "Es el módico precio que el independentismo catalán pone a la investidura de Sánchez", ha censurado.

Tras ello, se ha referido a Bildu como "el socio estrella de Pedro Sánchez", una formación de la que ha asegurado que "ni condena el terrorismo ni colabora para esclarecer los crímenes que aún siguen sin resolver y lleva en sus listas a condenados por delitos de sangre". "No solo son un socios de referencia, sino los únicos que ya han comprometido su apoyo a cambio de blanquearlos", ha dicho para asegurar que Sánchez "es el primer presidente que legitima con una foto a un partido político que es heredero de ETA".

Además, ha aprovechado para cargar contra el BNG, al que ha rechazado una enmienda presentada a la proposición no de ley, al asegurar que son el único "nacionalismo irrelevante para Sánchez" al que "optaron por darle un cheque en blanco y apoyarlo a cambio de nada" con tal de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no fuese presidente. "Mientras el resto de nacionalismos le hacen la lista de bodas, el BNG no está ni invitado", ha afirmado.

También ha cargado contra la comisión negociadora del PSOE, en la que participa el candidato a la Xunta del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a la que se ha referido como una "comisión consentidora" que permitirá "pagar la factura" de la investidura "a costa de los gallegos". "El precio de la investidura de Sánchez no lo podemos pagar los gallegos", ha advertido en una intervención en la que ha censurado que mientras que a Galicia no se le da ni las cifras del techo de gasto ni de las entregas a cuenta se premie a otras para que Sánchez logre la investidura.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, tanto el BNG como el PSdeG se han posicionado en contra de la iniciativa. Así, el diputado del BNG Luis Bará ha ironizado con el "ejemplo de parlamentarismo de altísimo nivel" ofrecido por Paula Prado y le ha recordado las palabras en la que uno de los dirigentes del PP, Borja Sémper, defendía dialogar con Bildu. "Por tanto, señores del PP, aclárense, a ver cuál es la doctrina que vale, la de Sémper o la de Paula PRado", ha dicho.

Tras pedirle "coherencia" al PP, ha acusado a los populares de introducir premisas "falsas" en su iniciativa como la de que "una amplia mayoría de españoles votó por el cambio". "Falso. ¿Dónde está la moderación y la estabilidad en un gobierno del PP con Vox? Lo que movilizó a la gente fue el miedo a un gobierno del PP con Vox", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, al igual que Bará, le ha dicho a la número dos de los populares gallegos que "el PP no ganó las elecciones" el pasado 23J, sino que "fue el más votado".

Tras ello, le ha afeado "los múltiples pactos" que el PP hizo con Vox tras las últimas autonómicas y ha recordado también los acuerdos del PP con Jordi Pujol. "En 1996 negociaron con CIU, negociaron con el PNV y con Coalición Canaria", ha señalado para recordar que "aceptaron sus votos" para hacer presidente a José María Aznar.

Asimismo, ha asegurado que la iniciativa defendida por Paula Prado "no es más que una cortina de humo" después de que fracasase la investidura de Feijóo. "Ya antes de votarse y ya constatado que el PP solo podía apoyarse en Vox, el PP ya estaba intentando evitar la formación de un gobierno presidido por Sánchez", ha indicado.

Dicho esto, ha subrayado que cuando gobierna el PSOE "la igualdad entre todos los ciudadanos está garantizado" y que "siempre que los ciudadanos ponen al PP en la oposición empieza el apocalípsis". "Pero cuando gobierna el PP y necesita a los partidos nacionalistas, las cosas cambian", ha sostenido.

INICIATIVAS RECHAZADAS

En la sesión, ha sido rechazada, con el voto en contra del grupo mayoritario, una proposición no de ley defendida por el BNG que reclamaba más frecuencias y plazas en los trenes del Eje Atlántico y entre A Coruña y Ourense.