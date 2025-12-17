El PP de Barbadás pide la dimisión del alcalde y censura que el PSOE provincial vea "secundaria" la gobernabilidad local

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, frente a la sede provincial del PSdeG en Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Barbadás ha exigido este miércoles la dimisión del alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, y ha censurado que el PSOE provincial vea "secundaria" la gobernabilidad local.

Así lo ha trasladado en un comunicado remitido a los medios después de que trascendiese que el PSOE recibió una denuncia por supuesto acoso laboral contra el regidor de Barbadás, en represalia por haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un exedil de la localidad. Además, el PSdeG de la provincia de Ourense atendió a la persona denunciante, que confirmó también la denuncia a través de un documento.

Al respecto, el PP local ha trasladado su "perplejidad y absoluto rechazo" a las manifestaciones del secretario xeral del PSOE provincial, Álvaro Vila, por asegurar que, ante la crisis originada en el Ayuntamiento de Barbadás, la situación del gobierno municipal "es secundaria".

El PP subraya que la "gravedad" de los hechos conocidos el martes, que afectan directamente al máximo responsable del Ayuntamiento, generan "alarma y profunda preocupación entre los vecinos, al tiempo que deterioran la confianza en la institución provincial".

Asimismo, ha asegurado observar con la "misma preocupación y alarma" la situación de "ingorbernabilidad" en la que, según advierte, va a quedar la corporación local después de que el regidor anunciase que abandonaba la militancia socialista, pero no la alcaldía.

Esa misma "preocupación" el PP la ha trasladado a la situación de la Diputación de Ourense, donde hasta ahora Xosé Carlos Valcárcel ocupaba un acta de diputado provincial en las filas socialistas y que, ahora, pasará a los no adscritos.

Así las cosas, tanto el PP de Barbadás como la dirección provincial del PP de Ourense han considerado "insuficiente e inaceptable" que, ante una situación de esta naturaleza, el alcalde "se limite a darse de baja en un partido, sin dar explicaciones claras, detalladas y públicas sobre los hechos que se le imputan". Con todo, el PP ha subrayado su respeto a la "presunción de inocencia".

Los populares señalan que la denuncia se produce en un contexto "especialmente sensible" marcado por otros casos en el seno del PSOE y recuerdan que el regidor es uno de los firmantes del manifiesto impulsado por alcaldes de la provincia y otros cargos socialistas críticos con la gestión de la dirección del PSdeG de la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo --ahora en funciones-- José Tomé.

Por todo ello, reclaman la convocatoria inmediata de un pleno extraordinario y urgente, en el que al alcalde ofrezca explicaciones públicas, directas y completas ante la corporación municipal y, sobre todo, ante los vecinos.

Además, reclaman que en ese pleno el alcalde renuncie al acta como edil y, consecuentemente como diputado provincial, "asumiendo las responsabilidades políticas que derivan de la denuncia".

Por último, el PP local traslada su compromiso "con la defensa de la dignidad de la personas, con la tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso y con la necesidad de que las instituciones públicas sean espacios de ejemplaridad, transparencia y confianza ciudadana", así como su respecto a cuantas personas sufran cualquier tipo de acoso.