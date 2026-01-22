PP y BNG piden el cese inmediato de la concejal de Seguridad de Vigo, investigada por el accidente del 'Saltamontes'

Archivo - La concejala de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal del Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Vigo, PP y BNG, ha exigido este jueves el cese inmediato de la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, tras conocerse que ha sido citada por el juzgado para declarar en calidad de investigada por el accidente mortal del 'Saltamontes', ocurrido en agosto de 2024.

La presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, ha señalado que esta decisión de la jueza, de citar a la concejal, pero también al jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M., "es de una extrema gravedad".

"Y es también la constatación evidente de la manifiesta negligencia con la que actuó este gobierno municipal, al incumplir sus obligaciones de control y vigilancia de una atracción de feria que ni fue inspeccionada ni precintada por la Policía Local al carecer de autorización municipal para su montaje", ha añadido.

Ante la gravedad de los hechos, el PP ha pedido que Patricia Rodríguez sea apartada de sus cargos, porque "una persona que está siendo investigada judicialmente no puede bajo ningún concepto permanecer en su puesto ni un minuto más como si tal cosa". En ese sentido, ha recordado que, además de las responsabilidades judicial, "hay una responsabilidad política, de la que la concejal no se puede escapar".

Igualmente, han advertido al alcalde, Abel Caballero, de que tampoco puede "permanecer impasible ni en silencio", y han pedido también que se aparte de sus funciones al jefe del área de Seguridad, y ha anunciado que, de no producirse esos ceses, presentarán una moción urgente en el pleno del próximo lunes.

"537 DÍAS DE INACEPTABLE SILENCIO"

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha constatado que la citación de la edila socialista y del jefe de Seguridad reflejan que "hay indicios sólidos de responsabilidad municipal" en relación con el "control negligente", por la falta de un protocolo municipal de inspecciones y de una instrucción clara para ordenar el precinto de esta atracción, que no reunía las condiciones.

A esto se suman, han apuntado el edil nacionalista, la "negativa reiterada" de Patricia Rodríguez a dar explicaciones de lo ocurrido ante el Pleno, lo que supone "537 días de un inaceptable silencio", además del bloqueo del gobierno municipal a la creación de una comisión de investigación. Por todo ello, el BNG ha remarcado que la concejal "debe ser cesada con carácter inmediato".

Finalmente, Pérez Igrexas ha confirmado que el BNG está preparando una moción de urgencia para presentar en el pleno del lunes, para exigir responsabilidades al gobierno municipal y para volver a reclamar una investigación a fondo, contribuyendo a aclarar lo sucedido y definiendo medidas que eviten que un suceso así pueda repetirse.