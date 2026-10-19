El PP denuncia el silencio del gobierno de Vigo casi un mes después de la paralización "sospechosa" del contrato de bus

Luisa Sánchez. - PP DE VIGO

VIGO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha censurado el "silencio" del Ayuntamiento olívico sobre la suspensión "sospechosa" del contrato millonario del bus urbano de la ciudad (que ascenderá a casi 470 millones de euros), exigiendo explicaciones al gobierno local.

En un comunicado, los 'populares' han criticado la falta de explicaciones por parte del alcalde, Abel Caballero, y del concejal de Fomento, Javier Pardo, tras casi un mes desde que se anunció la paralización del megacontrato del transporte urbano.

Por ello, han pedido la comparecencia de este último en las comisiones informativas celebradas este lunes, una solicitud que fue "ignorada" por el gobierno local.

A la paralización del contrato del autobús urbano, el PP suma la pérdida de la ayuda de 3,5 millones de euros de fondos estatales para bonificar la Pass Vigo.

"Estamos hablando de dos asuntos de la máxima trascendencia por los que ya tenían que dar la cara hace muchos días, pero de los que siguen sin hablar, ocultándoselos a los vigueses. Es un silencio vergonzoso y cómplice", ha insistido Sánchez.

Ella ha apuntado a la "gravedad" de la "enigmática y sospechosa" suspensión del proceso de licitación del nuevo contrato del bus urbano, por un importe de casi 470 millones de euros, sin que el gobierno local diese explicaciones de por qué se paralizó este contrato.

PRÁCTICAS COLUSORIAS

El PP desveló que la razón de esa suspensión podría tratarse de la existencia de un presunto caso de prácticas colusorias (acuerdo fraudulento entre las empresas que concurrieron).

"Tres semanas después sigue sin haber ninguna explicación por parte del Ayuntamiento ni de si se mantendrá esa suspensión cautelar o no. Y esta cuestión se suma ahora a la incomprensible e injustificable pérdida de la subvención estatal de 3,5 millones destinados a bonificar la Pass Vigo este 2026", han subrayado.

Cabe destacar que en la última junta de gobierno local, fuera del orden del día, se abordó el asunto de la suspensión del contrato del bus urbano, pero sin que haya información del gobierno local sobre el contenido de lo hablado al mantenerse la confidencialidad del expediente.