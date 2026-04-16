El PP estudia una moción de censura en Vilalba (Lugo) e inicia contactos con Vilalba Aberta y el BNG

Miembros del PP de Vilalba junto con la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, en una reunión. - PP VILALBA

LUGO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vilalba ha trasladado que estudia la posibilidad de presentar una moción de censura en la localidad lucense, para lo que ha iniciado contactos con Vilalba Aberta --que forma parte del Gobierno local-- y el edil del BNG.

En una nota de prensa, los populares han asegurado que mantendrán la próxima semana encuentros con ambas formaciones para dialogar y "tratar de llegar a acuerdos" con el objetivo de "ofrecer un gobierno alternativo" al actual, liderado por la socialista Marta Rouco.

Así lo acordaron los concejales del Grupo Municipal Popular y el comité ejecutivo del PP de Vilalba, presidido por Sandra Vázquez, en una reunión en la que también participó la presidenta provincial del PP, Elena Candia.

Los populares argumentan que, "como fuerza más votada por los vilalbeses en las últimas elecciones municipales", tienen "la responsabilidad" de ofrecer "un cambio de rumbo" al frente del Ayuntamiento, pero que reconocen "no será posible sin el apoyo de Vilalba Aberta y BNG".

Entre los acuerdos a los que quieren llegar, la presidenta del PP local ha mencionado la ampliación del polígono industrial y el "impulso del PXOM", así como la elaboración de un plan integral de arreglo y mantenimiento de la red de vías municipales.

También ha señalado la creación de aparcamientos alternativos para "descongestionar muchas de las calles en Vilalba" y la apertura del Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, entre otros proyectos.

En este contexto, fuentes del BNG local consultadas por Europa Press han confirmado que tienen prevista una reunión de trabajo con el Grupo Popular la próxima semana en la que, han asegurado, acudirán "abiertos a escuchar".

Esta situación llega después de que el Ejecutivo municipal, conformado por cinco concejales del PSOE y tres de Vilalba Aberta frente a los ocho del PP y uno del BNG, no lograse aprobar los presupuestos municipales debido al voto en contra del concejal nacionalista, que repitió el mismo voto negativo en la moción de confianza vinculada a las cuentas celebrada la pasada semana.