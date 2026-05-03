El PP gallego, de romería a un año de las municipales de 2027: estrena formato en Ourense a la espera de la de O Pino

Archivo - Feijóo y Rueda, el año pasado en O Pino. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

Los populares apuestan por potenciar estos encuentros, con comida y actuaciones musicales, para evidenciar su poder de movilización

OURENSE / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La 'romería popular' pervive y crece en el partido que dirige Alfonso Rueda, aunque el éxito del mitin-verbena data ya de tiempos de Manuel Fraga. Pero el formato sigue siendo el preferido del PP gallego para evidenciar su poder de movilización, al tiempo que apuesta por mantener la maquinaria interna engrasada con mensaje político acompañado, habitualmente, de música, pulpo y 'carne ao caldeiro'.

Y es que, más allá del que puede ser el acto simbólico (aunque con cariz menos festivo) por excelencia del PP en Galicia a nivel de movilización --el inicio de curso que ahora suele celebrarse en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) con presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo-- ya no queda provincia en Galicia sin su romería' o fiesta de confraternización.

Si en Lugo los populares celebran la 'pulpada' de San Froilán, en A Coruña, con Diego Calvo al frente de la formación provincial, recuperaron hace unos años la romería de O Pino. Multitudinaria, Feijóo suele ser el invitado 'estrella' en la robleda de la localidad y acostumbra a celebrarse antes del verano. Este año, según fuentes consultadas por Europa Press, está en cartera para las próximas semanas, aunque la idea es que sea después de los comicios andaluces.

Como novedad, en este 2026 se anticipará el PP de Ourense. La previsión es que el 9 de mayo, dos días después de que, salvo sorpresa, se vote la moción de censura de Lugo que arrebatará el bastón de mando al gobierno de PSOE y BNG para dejarlo en manos de Elena Candia, los populares ourensanos celebren su 'I Romaría Popular'.

El evento tendrá lugar en el parque municipal de O Carballiño --aunque la idea es que el festejo tenga carácter itinerante por la provincia--. La jornada incluye, como es habitual, comida de confraternización, actuaciones musicales y atracciones infantiles.

Fuentes populares han confirmado a Europa Press que la previsión es que participen Rueda; la número dos del partido en Galicia, Paula Prado; el secretario general del PP estatal, Miguel Tellado; el presidente provincial, Luis Menor, así como conselleiros, diputados, senadores, alcaldes, concejales, portavoces, militantes y simpatizantes.

DE BAÑOS DE MOLGAS A O CARBALLIÑO

El PP ourensano confía en contar con una multitudinaria afluencia, "transmitiendo una imagen de fortaleza y unión frente a otros partidos políticos y también ante la sociedad en general".

Hasta hace seis años, Baños de Molgas era el nombre de referencia en la provincia de Ourense a la hora de celebrar un encuentro en el inicio del curso político. Ahora, según lo comprometido por Menor tras su elección como presidente provincial, el PP de Ourense pone en marcha su propia 'romería', que será de carácter itinerante por la provincia.

"Es muestra de que el PPdeG es el partido que más se parece a Galicia y su gente. Estos encuentros muestran el poder de movilización del PPdeG", sostienen los populares.

FORMACIÓN DE EQUIPOS Y PROYECTOS

Más allá de los grandes actos de movilización y a falta de que se confirmen los candidatos en las siete ciudades gallegas --aunque la única incógnita parece ser Ourense--, los populares trabajan en pulir equipos y proyectos con las municipales del año próximo en el punto de mira.

Lo hacen por las vías habituales, desde las gestoras a los congresos locales. Precisamente en Ourense se han anunciado los últimos en la más reciente junta directiva provincial: serán el 4 de junio en Manzaneda, el 12 en Viana do Bolo y el 19 en Esgos.