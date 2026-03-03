El PP de Lugo no asistirá a los actos del 8M, en protesta por la situación de Tomé "como presidente en la sombra"

LUGO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Provincial Popular de Lugo han anunciado este marts que no asistirán a la lectura del manifiesto con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, organizada por la Diputación y prevista para este viernes a las 10,30 horas.

"Mientras PSOE y BNG sigan blanqueando a José Tomé, manteniéndolo en sus cargos, incrementándole el salario y sosteniendo en sus puestos a quienes lo encubrieron, no participaremos de ese teatro", ha señalado la formación.

Este posicionamiento se produce un día después de que se conociese que la Fiscalía ha presentado una querella contra el expresidente de la Diputación y todavía alcalde de Monforte, José Tomé, por acoso sexual, tras haber recibido una denuncia particular por hechos "supuestamente delictivos" cometidos contra una mujer en septiembre de 2025.

Considera la Fiscalía que los hechos "están suficientemente determinados" y poseen "indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

Esta denuncia viene a completar la efectuada a través del canal interno habilitado por la dirección del PSOE y que provocó en el mes de diciembre la dimisión de José Tomé como presidente de la Diputación y desató una auténtica tormenta política.

El portavoz provincial del Partido Popular, Antonio Ameijide, sostiene que, tras el anuncio de la Fiscalía, "PSOE y BNG deben dar un paso al frente y dejar de blanquear a esta persona".

En este sentido, ha instado a ambas formaciones a hacer públicos los pactos que, según afirma, permitieron la elección de Carmela López como presidenta y de Efrén Castro como vicepresidente, acuerdos para los que -asegura- fue imprescindible el voto favorable de Tomé, así como su "tutela diaria".

"Está claro que sigue siendo el presidente en la sombra, que continúa tomando decisiones y gobernando la Diputación desde atrás", ha denunciado Ameijide.

El manifiesto que se leerá el viernes fue aprobado por unanimidad el pasado martes y en él se reconoce el papel de las mujeres que sostienen la administración local y desempeñan funciones esenciales en la planificación, gestión y prestación de servicios públicos

El portavoz popular también ha exigido a Carmela López que deje de poner los recursos provinciales "al servicio del expresidente", y ha citado como ejemplo su presencia en la feria internacional de turismo Fitur, donde, según ha indicado, contó con personal de la Diputación bajo su dirección, así como el mantenimiento de determinados privilegios dentro de la institución, como un acceso diferenciado a los plenos y una ubicación específica en el salón de sesiones.

CRÍTICA EL APOYO DEL PSOE EN MONFORTE

Asimismo, Ameijide ha apelado a la reflexión tanto del PSOE como del BNG. En el caso de los socialistas, ha pedido que retiren "de inmediato" su apoyo a Tomé en el Ayuntamiento de Monforte para que continúe en la alcaldía "con el sueldo máximo permitido por ley". Respecto al BNG, ha asegurado que su postura es "aún más preocupante", al considerar que "han vendido el feminismo que dicen defender a cambio de una vicepresidencia y dos áreas de gobierno".

"Queda claro que ni a Carmela López, ni al PSOE ni al BNG les importan las víctimas ni el feminismo; lo único que les preocupa es mantener los cargos, los sillones y los coches oficiales", ha concluído.

El Partido Popular también ha hecho este lunes recriminaciones similares al Gobierno provincial, una vez que se conoció la existencia de la querella. Por su parte, los socialistas ya anunciaron el lunes que, al iniciarse el proceso penal, se suspende la investigación en curso por parte del canal interno.