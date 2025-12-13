El PP de Lugo reprocha al BNG que siga en el gobierno de la Diputación mientras Tomé "sigue ejerciendo de presidente"

Archivo - Elena Candia en rueda de prensa. - PP DE LUGO - Archivo

LUGO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial del Partido Popular de Lugo, Elena Candia, ha reprochado al BNG que siga en el gobierno de la Diputación, del que forman parte junto al PSdeG, mientras José Tomé "sigue ejerciendo de presidente". "[El BNG] tiene la posibilidad de zanjar esto en minutos", ha presionado.

Candia ha comparecido ante los medios este sábado, horas después de que, en la tarde del viernes, el secretario xeral del PSdeG, José Gómez Besteiro, asegurase que conoció "por una tercera persona" en octubre un suspuesto caso de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé; aunque dijo desconocer si se trata del mismo que figura en la denuncia recibida en el canal interno antiacoso habilitado por el PSOE.

La presidenta del PP provincial ha afeado que el viernes se celebrase "con normalidad" la junta de gobierno local, de la que el BNG se ausentó al conocerse que estaría presidida por Tomé. En el mismo día, este formalizó su renuncia al cargo, que deberá ser aceptada en pleno el 30 de diciembre. Pero no será hasta la sesión del 14 de enero cuando se elija a su sucesor en el cargo.

"A pesar de que sabemos que el Partido Socialista tenía mucha más información, realmente el cambio que se produjo fue muy poco. No hay realmente un cambio. José Tomé sigue con el acta de la Diputación y sigue ejerciendo como presidente en funciones", ha criticado.

De este modo, Candia pide al PSdeG "abandonar episodios de contradicción" en cuanto a la información transmitida y exige "claridad". "Hay más personas que no nos lo contaron todo", ha añadido la popular, que urge a Lara Méndez, Pilar García Porto y la dirección socialista aclarar qué sabían y "por qué callaron".

PRESIÓN AL BNG

Por otra parte, Candia considera que "no llega" con abandonar la presidencia de la Diputación y "continuar manteniendo el poder en la sombra". En este sentido, ha centrado su atención en el BNG: "Sigue en el gobierno. Se enfada un poco fuera, pero muestra su incoherencia y falta de contundencia en la defensa de muchas cosas".

La presidenta del PP provincial pide a la formación que decida "si va a seguir sosteniendo, directa o indirectamente, un gobierno condicionado por una persona aparta del PSOE por presunto acoso sexual".

Así, ha apuntado que no será "hasta el 14 de enero" --día en el que se votará al nuevo presidente-- cuando se "corrija esa situación": "El BNG puede provocarlo mañana". "Retirar el apoyo al gobierno entendemos que no es un ejercicio de radicalidad, es un ejercicio de coherencia".