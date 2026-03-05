El PP ofrece sus votos a los concejales "con dignidad" del PSOE de Monforte para un gobierno alternativo a Tomé

Rueda de prensa de la portavoz del PP de Monforte, Katy Varela - PP MONFORTE

LUGO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Municipal del PP de Monforte, encabezados por su portavoz Katy Varela, han ofrecido este jueves sus votos a los ediles "con dignidad" del Partido Socialista para poner en marcha un gobierno alternativo al del alcalde, José Tomé, tras conocerse la querella de la Fiscalía contra él una vez recibida la denuncia por un presunto delito de acoso sexual.

"En un ejercicio de responsabilidad institucional, ofrecemos los votos de nuestro grupo para propiciar un cambio y formar una alternativa de gobierno que recupere la dignidad de la alcaldía", ha manifestado en la rueda de prensa ofrecida en Monforte y de la que ha informado el PP en un comunicado.

Y es que en esta localidad lucense, el expresidente de la Diputación de Lugo continua en la alcaldía como no adscrito --tras abandonar las siglas del PSOE-- pero con el apoyo del resto de concejales del PSOE para gobernar.

Katy Varela ha mostrado su asombro ante la "estrategia de normalidad del alcalde y del grupo socialista": "Seguimos sorprendidos con la normalidad que pretenden aparentar tras conocerse la querella de la Fiscalía por indicios fundados de acoso sexual y abuso de función pública. No es una cuestión administrativa, es una mancha gravísima sobre la institución", ha sostenido.

La portavoz ha sostenido "que el PSOE siempre presumió de ser un partido feminista e intolerante ante conductas machistas exigiendo dimisiones ajenas", pero la realidad es que "no están siendo coherentes con lo que pasa en Monforte; por dignidad y por feminismo, nos dirigimos a esos concejales socialistas que aún tengan criterio". "Ponemos nuestros votos a su disposición para apartar a Tomé y salvar el futuro de la ciudad", ha apuntado.

Katy Varela ha dicho querer "respetar escrupulosamente el mandato de las urnas". "No podemos quedar de brazos cruzados mientras el nombre de Monforte sale en los medios por cuestiones tan deplorables. Ofrecemos una salida democrática si aún queda alguien de bien en el grupo socialista que quería salvar el honor de nuestra ciudad", ha afirmado.

La portavoz de los populares monfortinos ha querido dejar claro que este ofrecimiento "no es un cheque en blanco, sino un ejercicio de higiene democrática". En este sentido, ha marcado distancias con cualquier intento de mantener una línea similar a la actual.

"Este es un paso responsable pensando en lo mejor para el Ayuntamiento, pero tenemos líneas rojas. Que nadie se equivoque: las alcaldías no son hereditarias. Monforte necesita una renovación real, no un relevo a dedo para que todo sea igual", ha indicado.

Katy Varela ha invitado al resto de la oposición a sumarse a esta iniciativa: "Los invitamos a unirse a esta propuesta para alcanzar ese cambio que tanto necesita Monforte", ha señalado.

La popular también ha aprovechado para denunciar la deriva del equipo de gobierno en estos años y ha recordado que José Tomé viene de fijarse el suelo máximo que permite la ley con la "complacencia" de todos los ediles socialistas.

"Es un insulto a los monfortinos que, mientras la ciudad sufre las consecuencias de este escándalo, tengamos un alcalde con el sueldo máximo y, al mismo tiempo, otra persona en el equipo de gobierno que ya percibe un salario equivalente al del alcalde", ha dicho.

Para Katy Varela, la permanencia de Tomé en el cargo es un lastre para el futuro de Monforte. "La realidad es que este escándalo está dando una imagen muy negativa del municipio. Tememos que esta crisis institucional derive en un retroceso económico y en la pérdida de inversiones", ha apuntado.