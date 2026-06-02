El PP se opone a retirar el plus a médicos por tiempo de las bajas como exige el BNG, que lo tacha de "infame"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha rechazado retirar el plus a los médicos vinculado al tiempo de las bajas como así ha exigido el BNG este martes en el pleno del Parlamento de Galicia en una moción defendida por la diputada Montse Prado.

En concreto, la parlamentaria del Bloque ha calificado esta medida de "infame" y ha censurado que el PP no entiendan que las bajas son "un derecho" de las personas para curarse y no "una cosa para irse de vacaciones".

Además, ha enmarcado esta medida en un "paso más" del "deterioro de la sanidad pública por parte del PP", que camina "en su descapitalización" para premiar a la privada al permitir que mutuas "decidan" sobre los derechos de los gallegos. "Ustedes no van a conseguir amedrentar a los profesionales que denuncian esta situación", ha manifestado.

El texto defendido por el BNG, además, incluye pedir a la Xunta que atienda las recomendaciones del último Consello de Contas y presente el nuevo plan de atención primaria comprometido desde 2019.

APOYO DEL PSOE Y RECHAZO DEL PPDEG

En la sesión, el diputado del PSdeG Julio Torrado ha avanzado el apoyo de su formación a la iniciativa del BNG y ha aprovechado para referirse a los ceses en Sanidade aprobados el lunes por el Consello de la Xunta.

"Si no pasasen todo el día asumiendo que cada vez que alguien formula una idea es un desastre y una alarmista y empezasen a hacer las cosas, hoy estaríamos resolviendo la situación. Porque acaban diciendo esto, que todo mal, pero echando al gerente del Sergas", ha manifestado.

Torrado ha asegurado que los problemas en la atención primaria se remontan a "hace años" pero que el PP no quiere hablar de ellos y sigue funcionando "con un modelo absolutamente anquilosado en el pasado". "Pasan todo el día echando culpas a otra gente de lo que pasa con los médicos y no quieren resolver nada", ha censurado para acusar a la Xunta de llevar 17 años buscando culpables sin que la cosa mejorase. "A ver si va a ser que los culpables son ustedes", ha manifestado.

Enfrente, la parlamentaria del PPdeG Encarna Amigo ha avanzado el 'no' del grupo mayoritario a las peticiones del BNG al asegurar que su moción está construida con base a "acusaciones falsas" y ha acusado a Montse Prado de tratar de construir un "relato ficticio a partir de una lectura tendenciosa de los datos".

"Mientras ustedes hablan de planes sobre el papel, lo que hace el Gobierno de Rueda es trabajar sobre el terreno, de la mano de los expertos, de la mano de los profesionales en salud", ha dicho.

Encarna Amigo ha asegurado, además, que "ningún médico recibe instrucciones para dar altas prematuras" y "que ningún paciente recibe ninguna atención diferente por estar más o menos de baja". Un punto en el que ha acusado al BNG de "disfrazar" a "concejales nacionalistas" de sanitarios para "inventarse falacias".

Por último, ha insistido en que los problemas de la atención primaria se deben a la "falta de profesionales", un déficit que ha dicho que es común en todo el Estado.