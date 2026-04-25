PP de Ourense defiende la política de vivienda como la "prioridad central del gobierno" y reivindica sus propuestas

Quinto encuentro que organiza el Área de Vivenda de O Carballiño - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Ourense, Luis Menor, ha defendido la política de vivienda como la "prioridad central del gobierno" y ha reivindicado las medidas en las que trabajan para que los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida "con dignidad y seguridad".

Tal y como ha trasladado el PP de Ourense en una nota de prensa, este sábado celebraron en O Carballiño el quinto encuentro que organiza el Área de Vivenda. En él participaron, además de Menor, el portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento, Alberto Pazos, y el portavoz municipal del PP, José Rafael Castro-Gil.

En este contexto, Pazos ha puesto en valor las iniciativas del Gobierno gallego para facilitar el acceso "a un hogar". Así, hizo hincapié en que "el 100% de las nuevas viviendas" comprometidas por el Ejecutivo de Alfonso Rueda para esta legislatura "ya están en marcha".

De la misma manera, ha indicado que las propuestas de incrementar el techo máximo de la renta hasta el cuatro veces el Iprem y la de reservar el 30% de las viviendas públicas en venta para las personas de entre 36 y 45 años, ponen el foco en las familias de clase media, que son "el motor de Galicia".

Por su parte, Luis Menor ha reivindicado las medidas en las que trabaja el PP para buscar que más personas accedan a un piso, defendiendo la política de vivienda como "prioridad central", enfocándose en la población más joven.

"Con nuestras propuestas serias y rigurosas seremos quien de reducir esas 3.540 viviendas vacías que hay aquí, en O Carballiño, la quinta población de la provincia con más pisos cerrados después de Ourense, Xinzo de Limia, Verín y Allariz", ha remarcado.

Además, ha enfatizado que el pasado mes de marzo se resolvió la primera convocatoria del Plan Provincial de Vivenda, con medio millón de euros de los que se van a beneficiar 14 municipios para adquisición, rehabilitación y mejora de viviendas destinadas al alquiler residencial.