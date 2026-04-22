El PP registra, con apoyo de la edila tránsfuga, la moción de censura con la que recuperará Lugo 27 años después

Archivo - Rueda y Candia en un acto de partido. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura que arrebatará el gobierno de Lugo al bipartito de PSOE y BNG empieza a cobrar cuerpo y ya ha sido presentada por los populares, tras alcanzar las 13 firmas necesarias con el apoyo de María Reigosa, la concejala que dejó el PSOE y que ha pasado al grupo de los no adscritos.

Este paso convertirá a Elena Candia, salvo sorpresa, el próximo 7 de mayo, en alcaldesa de Lugo. A la espera de las explicaciones de los detalles del pacto, la tensión había crecido en las últimas horas tanto en el Consistorio como en el ámbito político autonómico, aunque los contactos se habían incrementado ya desde hace días y se daba por hecho que la iniciativa se presentaría en esta semana.

El PPdeG, con Alfonso Rueda --de viaje oficial en China-- y la número dos del partido, Paula Prado, al frente, ha dado luz verde a esta iniciativa con el argumento de que los populares fueron los más votados y tienen "derecho" a gobernar.

En esta mañana de miércoles, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha visitado al equipo municipal para mostrar su apoyo ante la situación que se está viviendo. La responsable nacionalista ha acusado directamente a Rueda de permitir "este atropello democrático" y ha censurado la actitud de Elena Candia por su "afán desmedido de poder, utilizando la muerte de tres concejales para hacerse con la Alcaldía".

También la portavoz del gobierno municipal, la socialista Ana González Abelleira, ha cargado contra "el PP de siempre", al que ha acusado de "comprar una moción de censura", en relación a la convocatoria de una plaza en Costas que, insinúan socialistas y nacionalistas, estaría reservada para Reigosa.

FIN A 27 AÑOS DE GOBIERNOS SOCIALISTAS, EN SOLITARIO O COALICIÓN

La moción registrada por el PP con el apoyo de Reigosa pondrá fin, salvo sorpresa, a 27 años de gobiernos socialistas consecutivos --en solitario o en coalición con el BNG-- en una urbe que supera los 100.000 vecinos. José López Orozco había sido elegido alcalde en 1999. En aquel momento conseguían arrebatar una plaza del PP con un resultado electoral muy ajustado y en colación con el BNG.

La alcaldía estuvo en manos socialistas hasta la fecha actual, aunque en gran varios mandatos fue necesaria la coalición con el BNG para mantener la mayoría plenaria.

LARA MÉNDEZ, PRIMERA ALCALDESA

Orozco estuvo al frente del gobierno local hasta 2015, cuando Lara Méndez ocupó su lugar, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el sillón.

La socialista renovó en dos ocasiones más pero en este último mandato, en 2023, ocupó menos de un año la Alcaldía, para dejar la política municipal e integrarse en la lista al Parlamento de Galicia que encabezaba el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien se presentó como candidato a la Xunta (los socialistas quedaron situados como tercera fuerza en el hemiciclo autonómico).

Fue sucedida por Paula Alvarellos, que murió de forma repentina, tras sufrir un infarto, un año después dejando la Alcaldía en manos de Miguel Fernández, tras una disputa interna.

ENTRADA DE REIGOSA

A la muerte de Paula Alvarellos, se sucedió la de dos concejales socialistas más, Pablo Permuy y Olca López Racamonde y fue precisamente la del primero la que propició la llegada de María Reigosa a la Corporación.

El tiempo que ha estado en el gobierno local ha estado marcado por la confrontación con sus compañeros de partido. Tuvo responsabilidades como concejala en Medio Rural, cargo que dejó meses más tarde aduciendo una falta de compatibilidad con su cargo en Costas, donde es funcionaria.

Tras varias disputas públicas, propició la aprobación de varias propuestas populares en un pleno, en contra de la disciplina de partido y dejando claras su abandono al PSOE.

Finalmente, dejó el partido y posteriormente pasó a ser concejala no adscrita y, aunque propició la aprobación de los últimos presupuestos, sumó su voto al PP en la mayor parte de las iniciativas dejando la puerta abierta a los primeros rumores sobre una posible moción de censura.

No tardaron en darse los primeros indicios de pacto, por parte de ella misma, que en el arranque de esta misma semana admitía la existencia de conversaciones, pero matizaba que aún no estaba decidida.

MOCIÓN REGISTRADA

Tras varios días de mutismo, tanto por parte del PP local como de la propia exsocialista, se ha registrado dicha moción, lo que convertirá, salvo sorpresa, a Elena Candia en alcaldesa.

La portavoz popular, una abogada de Mondoñedo que llegó a la política municipal en su ayuntamiento en 2003, fue brevemente presidenta de la Diputación de Lugo en 2015, tras un conflicto interno en las filas socialistas que acabó con el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, entonces en las filas socialistas, votándose a sí mismo. PSOE y BNG recuperaron el poder pocos meses después con una moción de censura.

Ocupándose de la dirección provincial del partido --tras un proceso interno en el que derrotó a Raquel Arias--, se mudó a Lugo y entró en la carrera por la Alcaldía de Lugo en 2023, año en el que consiguió 12 concejales quedándose a pocos votos de la mayoría absoluta, 13, por lo que se quedó fuera del gobierno local.